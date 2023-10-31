Зеленский внес в Раду законопроект о расторжении консульского соглашения с россией

Проект Закона о прекращении действия Консульской конвенции между Украиной и рф уже зарегистрирован на сайте парламента.

Президент Украины Владимир Зеленский внес законопроект в Верховную Раду, в котором предлагает прекратить действие консульской конвенции между Украиной и российской федерацией. Эта инициатива появилась на сайте парламента, хотя текст законопроекта пока еще не опубликован.

Проект Закона о прекращении действия Консульской конвенции между Украиной и российской федерацией зарегистрирован в Раде под номером 0231 от 31 октября 2023 года.

На данный момент текст законопроекта еще не доступен на сайте Верховной Рады, однако документ передан на рассмотрение руководству парламента для дальнейших действий.

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