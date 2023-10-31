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  1. В Украине

Зеленский внес в Раду законопроект о расторжении консульского соглашения с россией

20:09, 31 октября 2023
Проект Закона о прекращении действия Консульской конвенции между Украиной и рф уже зарегистрирован на сайте парламента.
Зеленский внес в Раду законопроект о расторжении консульского соглашения с россией
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Президент Украины Владимир Зеленский внес законопроект в Верховную Раду, в котором предлагает прекратить действие консульской конвенции между Украиной и российской федерацией. Эта инициатива появилась на сайте парламента, хотя текст законопроекта пока еще не опубликован.

Проект Закона о прекращении действия Консульской конвенции между Украиной и российской федерацией зарегистрирован в Раде под номером 0231 от 31 октября 2023 года.

 На данный момент текст законопроекта еще не доступен на сайте Верховной Рады, однако документ передан на рассмотрение руководству парламента для дальнейших действий.

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