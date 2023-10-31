Южнокорейская стройкомпания профинансирует создание укрытий в учебных и медицинских учреждениях

Южнокорейская компания будет финансировать строительство и ремонт образовательных учреждений и учреждений здравоохранения в Николаеве и Харькове.

Источник фото: mspu.gov.ua

Южнокорейская компания SsangYong Engineering and Construction Co планирует совместно с партнерами из CORE финансировать строительство и ремонт семи объектов социальной инфраструктуры в Украине. Об этом сообщает Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

В частности, проект предусматривает построение двух детсадов, двух школ и проведение ремонтных работ в больнице Николаевской области, лицея в Николаеве и школы в городе Харьков.

На встрече с представителями Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, партнерами из SsangYong и CORE обсудили вопросы обустройства укрытий на этих объектах. Отмечено, что все детсады, школы и больницы, которые будут строиться или ремонтироваться при финансовой поддержке южнокорейской компании, будут иметь защитные сооружения, которые будут соответствовать концепции "Железного укрытия" и рекомендациям, разработанным Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Ожидается, что следующие шаги в рамках проекта реализации будут планироваться в первом квартале 2024 года.

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