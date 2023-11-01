Польські перевізники планують протестувати: що вимагають від України

Із початку листопада польські перевізники оголосили про масовий протест, який передбачає перекриття всіх в'їздів з України. Припускається, що акція стане найбільшою забастовкою в галузі транспорту вже протягом двох місяців, повідомляє Міжнародна транспортна асоціація України «МТАУ».
Причиною страйку є надмірна конкуренція, що виникла внаслідок лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами Європейського Союзу. Перевізники висувають ряд вимог, серед яких:
- Повернення українським перевізникам права на міжнародні перевезення.
- Посилення правил перевезень по Європейській конференції міністрів транспорту (ЄКМТ) на користь українських перевізників.
- Заборона реєстрації компаній в Польщі, якщо фінансові ресурси компанії не розташовані на території ЄС.
- Встановлення окремої черги в європейській черзі для автомобілів з номерами ЄС.
- Організація окремої черги на всіх кордонах для порожніх вантажівок.
- Надання доступу до системи «Шлях».
Перша акція польських перевізників відбудеться 3 листопада поблизу пункту пропуску Корчова. Цей масовий протест має на меті привернути увагу до нагальних питань галузі та домогтися врегулювання вимог перевізників.
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