З 1 листопада розпочався автоматизований розподіл дисциплінарних скарг між членами Вищої ради правосуддя

Як повідомили у ВРП, спочатку розподілятимуться справи, дисциплінарне провадження в яких розпочато, однак не завершено.

З 1 листопада відповідно до рішення Вищої ради правосуддя № 997/0/15-23 відновлюється розподіл між членами Ради скарг щодо дисциплінарного проступку судді та скарг на рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді чи прокурора. Про це йдеться на сайті ВРП.

Для якнайшвидшого розблокування дисциплінарної функції ВРП секретаріатом ВРП проведена підготовча робота щодо групування та систематизації скарг для подальшого авторозподілу.

У ВРП зазначили, що спочатку розподілятимуться справи, дисциплінарне провадження в яких розпочато, однак не завершено. Таких скарг близько 800.

Наступними авторозподілу підлягатимуть скарги на рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді чи прокурора.

Потім послідовно розподілятимуть близько 11 500 скарг, які надійшли з 5 серпня 2021 року до 31 жовтня 2023 року.

"Звертаємо увагу, що цей розподіл буде здійснюватися послідовно, з урахуванням необхідності об’єднання скарг, які стосуються однієї судової справи. Тобто скарги різних заявників стосовно одного й того самого судді або скарги стосовно суддів різних судових інстанцій, які здійснювали судочинство в одній судовій справі розподілятимуться члену Вищої ради правосуддя, визначеному системою для перевірки першої такої скарги, перевірка якої членом Ради не завершена. Станом на 31 жовтня 2023 року налічується близько 2800 таких справ", — йдеться у повідомленні ВРП.

Зазначається, що такий підхід дасть змогу забезпечити всебічний, системний розгляд скарг, а також сприятиме ефективному застосуванню доповідачем критеріїв пріоритетності.

Крім цього, наголосили у ВРП, здійснюватиметься розподіл нових справ та матеріалів, які надходитимуть до Вищої ради правосуддя з 1 листопада 2023 року.

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