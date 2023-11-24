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У Вищій раді правосуддя розподілено 8876 скарг щодо дисциплінарного проступку судді

17:01, 24 листопада 2023
У ВРП наголосили, що здійснюється об’єднання скарг різних заявників стосовно одного й того самого судді чи скарг стосовно суддів різних судових інстанцій, які здійснювали судочинство в одній справі.
У Вищій раді правосуддя розподілено 8876 скарг щодо дисциплінарного проступку судді
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Секретаріат Вищої ради правосуддя послідовно здійснює авторозподіл між членами Ради скарг щодо дисциплінарного проступку судді, повідомляється на сайті ВРП. 

Як відомо, з 1 листопада відновлено розподіл між членами Ради скарг щодо дисциплінарного проступку судді та скарг на рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді чи прокурора.

У ВРП зазначають, що з моменту відновлення авторозподілу – з 1-го по 24-те листопада розподілено 8339 старих справ, дисциплінарне провадження в яких не завершено попереднім складом Ради та скарг, які надійшли з 5 серпня 2021 року до 31 жовтня 2023 року. З них за поточний тиждень – 2225.

З 1 по 24 листопада також розподілено 537 нових справ, що надійшли з 1 листопада 2023 року, з них за поточний тиждень – 148.

"У процесі авторозподілу здійснюється об’єднання скарг  різних заявників стосовно одного й того самого судді чи скарг стосовно суддів різних судових інстанцій, які здійснювали судочинство в одній судовій справі. Окремі справи можуть містити 15-20 проваджень, які потребують об’єднання.  Тож цей кропіткий процес потребує більше часу", - йдеться у повідомленні ВРП.

Нагадаємо, що Вища рада правосуддя визначила, як буде розподіляти та розглядати скарги на суддів. 

ВРП визначила критерії пріоритетності розгляду дисциплінарних скарг. 

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