З КЗпП виключили норму про перенесення вихідних та робочих днів роботодавцями за рекомендацією Уряду

Верховна Рада змінила статтю КЗпП, яка регулює правила перенесення робочих днів.

Як відомо, відповідно до чинної редакції статті 67 Кодексу законів про працю, Кабінет Міністрів України не пізніше ніж за три місяці до таких святкових та неробочих днів може рекомендувати керівникам підприємств перенести вихідні та робочі дні. Втім, у період дії воєнного стану ці норми не застосовуються.

22 листопада Верховна Рада ухвалила як закон законопроект 8313 щодо впорядкування надання та використання відпусток, а також інших питань, яким вирішила взагалі скасувати відповідні положення КЗпП.

Так, законом скасовуються положення частин четвертої і п’ятої статті 67 КЗпП, згідно з якими з метою створення сприятливих умов для використання святкових та неробочих днів, а також раціонального використання робочого часу Кабінет Міністрів України не пізніше ніж за три місяці до таких днів може рекомендувати керівникам підприємств перенести вихідні та робочі дні, а роботодавець у разі застосування рекомендації Уряду не пізніше ніж за два місяці видає наказ (розпорядження) про перенесення вихідних та робочих днів на підприємстві, погоджений з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником).

Натомість передбачено статтю 67 доповнити новою частиною такого змісту:

«Перенесення вихідних та робочих днів, крім випадків, встановлених цим Кодексом, визначається трудовим та/або колективним договором. У разі відсутності відповідного положення у трудовому та/або колективному договорі перенесення вихідних та робочих днів здійснюється за наказом (розпорядженням) роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником), а в разі відсутності первинної профспілкової організації - з вільно обраними та уповноваженими представниками (представником) працівників».

Як зазначило Головне юридичне управління парламенту, таке положення звужує трудові права працівників, оскільки не встановлює підстави для прийняття роботодавцем такого рішення та термін його прийняття і доведення до відома працівників.

Нагадаємо, раніше «Судово-юридична газета» писала, що законопроект 8313 передбачає два місяці відпустки демобілізованим без збереження заробітної плати, у разі повернення до попереднього місця роботи, право на грошову компенсацію за невикористані дні щорічної відпустки, у разі призову на військову службу.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.