Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
В КУоАП появятся новые штрафы за психологическое насилие по признаку пола и сексуальные домогательства на работе

В Кодексе об административных правонарушениях будет предусмотрена ответственность за сексуальные домогательства на работе, а также за умышленное совершение любых деяний физического, психологического или экономического характера из-за принадлежности лица к определенному полу или стереотипные представления о социальных ролях женщины или мужчины.

Заместителей руководителей аппаратов в судах, где количество работников не превышает 75 человек, пока увольнять не нужно – ГСА

Совет судей Украины достиг компромисса с ГСА, но решения Высшего совета правосудия пока нет.

ВСП рассмотрела жалобу судьи Киево-Святошинского райсуда Киева Дмитрия Усатова на привлечение его к ответственности за вождение в состоянии опьянения

Высший совет правосудия отказал судье Киево-Святошинского райсуда Дмитрию Усатову, который был участником ДТП, в жалобе на решение дисциплинарной палаты.

ВККС объявила новый конкурс в Высший антикоррупционный суд и его Апелляционную палату

Конкурс объявлен на 25 вакантных должностей судей ВАКС и АП ВАКС.

Налоговики, прокуроры, полицейские и пограничники – кто обязательно должен заговорить на английском языке

Верховная Рада одобрила законопроект Владимира Зеленского, предусматривающий установление требования обязательного владения английским языком для прокуроров, в налоговых и таможенных органах, а также для определенных категорий госслужащих.

  1. Публикации
  2. / Законодательство

Из КЗоТ исключили норму о переносе выходных и рабочих дней работодателями по рекомендации правительства

16:35, 22 ноября 2023
Верховная Рада изменила статью КЗоТ, регулирующую правила переноса рабочих дней.
Из КЗоТ исключили норму о переносе выходных и рабочих дней работодателями по рекомендации правительства
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Как известно, согласно действующей редакции статьи 67 Кодекса законов о труде, Кабинет Министров Украины не позднее чем за три месяца до праздничных и нерабочих дней может рекомендовать руководителям предприятий перенести выходные и рабочие дни. Впрочем, в период действия военного положения эти нормы не применяются.

22 ноября Верховная Рада приняла в качестве закона законопроект 8313 об упорядочении предоставления и использования отпусков, а также других вопросов, которым решила вообще отменить соответствующие положения КЗоТ.

Так, законом отменяются положения частей четвертой и пятой статьи 67 КЗоТ, согласно которым с целью создания благоприятных условий для использования праздничных и нерабочих дней, а также рационального использования рабочего времени Кабинет Министров Украины не позднее чем за три месяца до таких дней может рекомендовать руководителям предприятий перенести выходные и рабочие дни, а работодатель в случае применения рекомендации Правительства не позднее двух месяцев выдает приказ (распоряжение) о переносе выходных и рабочих дней на предприятии, согласованный с выборным органом первичной профсоюзной организации (профсоюзным представителем).

В то же время предусмотрено статью 67 дополнить новой частью следующего содержания:

«Перенос выходных и рабочих дней, кроме случаев, установленных настоящим Кодексом, определяется трудовым и/или коллективным договором. В случае отсутствия соответствующего положения в трудовом и/или коллективном договоре перенос выходных и рабочих дней осуществляется по приказу (распоряжению) работодателя, согласованному с выборным органом первичной профсоюзной организации (профсоюзным представителем), а в случае отсутствия первичной профсоюзной организации – со свободно избранными и уполномоченными представителями (представителем) работников».

Как отметило Главное юридическое управление парламента, такое положение сужает трудовые права работников, поскольку не устанавливает основания для принятия работодателем такого решения и срок его принятия и уведомления работников.

Напомним, ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что законопроект 8313 предусматривает два месяца отпуска демобилизованным без сохранения заработной платы, в случае возврата к предыдущему месту работы, право на денежную компенсацию за неиспользованные дни ежегодного отпуска в случае призыва на военную службу.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ганна Самойлюк
    Ганна Самойлюк
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Ольга Шевчук
    Ольга Шевчук
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду