Из КЗоТ исключили норму о переносе выходных и рабочих дней работодателями по рекомендации правительства

Верховная Рада изменила статью КЗоТ, регулирующую правила переноса рабочих дней.

Как известно, согласно действующей редакции статьи 67 Кодекса законов о труде, Кабинет Министров Украины не позднее чем за три месяца до праздничных и нерабочих дней может рекомендовать руководителям предприятий перенести выходные и рабочие дни. Впрочем, в период действия военного положения эти нормы не применяются.

22 ноября Верховная Рада приняла в качестве закона законопроект 8313 об упорядочении предоставления и использования отпусков, а также других вопросов, которым решила вообще отменить соответствующие положения КЗоТ.

Так, законом отменяются положения частей четвертой и пятой статьи 67 КЗоТ, согласно которым с целью создания благоприятных условий для использования праздничных и нерабочих дней, а также рационального использования рабочего времени Кабинет Министров Украины не позднее чем за три месяца до таких дней может рекомендовать руководителям предприятий перенести выходные и рабочие дни, а работодатель в случае применения рекомендации Правительства не позднее двух месяцев выдает приказ (распоряжение) о переносе выходных и рабочих дней на предприятии, согласованный с выборным органом первичной профсоюзной организации (профсоюзным представителем).

В то же время предусмотрено статью 67 дополнить новой частью следующего содержания:

«Перенос выходных и рабочих дней, кроме случаев, установленных настоящим Кодексом, определяется трудовым и/или коллективным договором. В случае отсутствия соответствующего положения в трудовом и/или коллективном договоре перенос выходных и рабочих дней осуществляется по приказу (распоряжению) работодателя, согласованному с выборным органом первичной профсоюзной организации (профсоюзным представителем), а в случае отсутствия первичной профсоюзной организации – со свободно избранными и уполномоченными представителями (представителем) работников».

Как отметило Главное юридическое управление парламента, такое положение сужает трудовые права работников, поскольку не устанавливает основания для принятия работодателем такого решения и срок его принятия и уведомления работников.

Напомним, ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что законопроект 8313 предусматривает два месяца отпуска демобилизованным без сохранения заработной платы, в случае возврата к предыдущему месту работы, право на денежную компенсацию за неиспользованные дни ежегодного отпуска в случае призыва на военную службу.

Автор: Наталя Мамченко

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