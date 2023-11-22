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  1. В Украине

На сколько могут вырасти цены на алкоголь: подробности

19:55, 22 ноября 2023
Проект постановления КМУ предлагает повышение минимальных цен на алкоголь в зависимости от кода изделий.
На сколько могут вырасти цены на алкоголь: подробности
Источник фото: techdrinks.info
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Минэкономики повторно обнародовало проект постановления КМУ, который предлагает повышение минимальных цен на алкогольные напитки в зависимости от кода изделий согласно УКТВЭД. Проект предусматривает увеличение оптово-отпускных цен на водку, ликеро-водочные изделия, другие крепкие алкогольные напитки на 11-26%, а также розничных цен на 5-14%.

Указанный проект предусматривает внесение изменений в постановление КМУ от 30.10.2008 №957, которое определяет размеры минимальных оптово-отпускных и розничных цен на отдельные виды алкогольных напитков.

Указанные изменения в ценах на алкогольные напитки меньше, чем те, что были в проекте постановления КМУ, обнародованном в августе этого года.

После опубликования постановления, оно вступит в силу через 10 дней.

Рост цен обусловлен ростом затрат на производство и реализацию алкогольных напитков в связи с изменениями в социально-экономической и налоговой сферах, включая рост затратных составляющих цены, а также изменение ставок акцизного налога на алкогольные напитки с 01.03.2022.

Согласно проекту постановления КМУ, предусмотрено:

  • повышение размеров минимальных цен на алкогольные напитки в соответствии с кодами изделий согласно УКТВЭД;
  • установление различных уровней минимальных розничных цен на различные виды алкогольных напитков и типы тары/упаковки;
  • приведение описаний товаров и их кодов согласно УКТВЭД в соответствие с Налоговым кодексом Украины.

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