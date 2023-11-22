На скільки можуть зрости ціни на алкоголь: подробиці

Мінекономіки повторно оприлюднило проєкт постанови КМУ, який пропонує підвищення мінімальних цін на алкогольні напої в залежності від коду виробів згідно з УКТЗЕД. Проєкт передбачає збільшення оптово-відпускних цін на горілку, лікеро-горілчані вироби, інші міцні алкогольні напої на 11-26%, а також роздрібних цін на 5-14%.
Зазначений проєкт передбачає внесення змін до постанови КМУ від 30.10.2008 №957, яка визначає розміри мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв.
Зазначені зміни в цінах на алкогольні напої є меншими, ніж ті, що були в проєкті постанови КМУ, оприлюдненому у серпні цього року.
Після опублікування постанови, вона набуде чинності через 10 днів.
Зростання цін зумовлене зростанням витрат на виробництво та реалізацію алкогольних напоїв у зв'язку із змінами в соціально-економічній і податковій сферах, включаючи зростання витратних складових ціни, а також зміну ставок акцизного податку на алкогольні напої з 01.03.2022.
Згідно з проєктом постанови КМУ, передбачено:
- підвищення розмірів мінімальних цін на алкогольні напої відповідно до кодів виробів згідно з УКТЗЕД;
- встановлення різних рівнів мінімальних роздрібних цін на різні види алкогольних напоїв та типи тари/упаковки;
- приведення описів товарів та їх кодів згідно з УКТЗЕД у відповідність до Податкового кодексу України.
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