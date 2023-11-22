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  1. В Україні

На скільки можуть зрости ціни на алкоголь: подробиці

19:55, 22 листопада 2023
Проєкт постанови КМУ пропонує підвищення мінімальних цін на алкоголь в залежності від коду виробів.
На скільки можуть зрости ціни на алкоголь: подробиці
Джерело фото: techdrinks.info
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Мінекономіки повторно оприлюднило проєкт постанови КМУ, який пропонує підвищення мінімальних цін на алкогольні напої в залежності від коду виробів згідно з УКТЗЕД. Проєкт передбачає збільшення оптово-відпускних цін на горілку, лікеро-горілчані вироби, інші міцні алкогольні напої на 11-26%, а також роздрібних цін на 5-14%.

Зазначений проєкт передбачає внесення змін до постанови КМУ від 30.10.2008 №957, яка визначає розміри мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв.

Зазначені зміни в цінах на алкогольні напої є меншими, ніж ті, що були в проєкті постанови КМУ, оприлюдненому у серпні цього року.

Після опублікування постанови, вона набуде чинності через 10 днів.

Зростання цін зумовлене зростанням витрат на виробництво та реалізацію алкогольних напоїв у зв'язку із змінами в соціально-економічній і податковій сферах, включаючи зростання витратних складових ціни, а також зміну ставок акцизного податку на алкогольні напої з 01.03.2022.

Згідно з проєктом постанови КМУ, передбачено:

  • підвищення розмірів мінімальних цін на алкогольні напої відповідно до кодів виробів згідно з УКТЗЕД;
  • встановлення різних рівнів мінімальних роздрібних цін на різні види алкогольних напоїв та типи тари/упаковки;
  • приведення описів товарів та їх кодів згідно з УКТЗЕД у відповідність до Податкового кодексу України.

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