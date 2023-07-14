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Мінекономіки пропонує підвищити мінімальні ціни на вино на 62%, а на сидр – до 71%

Як зауважує у пояснювальній записці міністр економіки Юлія Свириденко, збільшення цін на алкогольні напої дозволить зменшити кількість смертей від алкоголю.

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Мінекономіки пропонує підвищити мінімальні ціни на вино на 62%, а на сидр – до 71%

17:29, 14 липня 2023
Як зауважує у пояснювальній записці міністр економіки Юлія Свириденко, збільшення цін на алкогольні напої дозволить зменшити кількість смертей від алкоголю.
Мінекономіки пропонує підвищити мінімальні ціни на вино на 62%, а на сидр – до 71%
Джерело фото: zn.ua
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Міністерство економіки пропонує підвищити розмір мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на алкогольні напоїв. А саме – роздрібні ціни на:

  • горілку та лікеро-горілчані вироби – збільшити на 13%;
  • віскі, ром та джин – на 25%;
  • коньяк (бренді) – на 11-12%;

виноробну продукцію:

  • звичайні (неігристі) вина – на 62%,
  • сидр і перрі; вина, вермути та інші зброджені напої (у тому числі суміші із зброджених напоїв та суміші на основі зброджених напоїв), фактична міцність яких вища за 1,2% об’ємних одиниць етилового спирту, але не вища за  22% об’ємних одиниць етилового спирту) – на 61-71%,
  • вина ігристі та газовані винні напої – на 28 відсотків.

Відповідний проект оприлюднили 12 липня на сайті Міністерства економіки. Проектом постанови передбачається внести зміни у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 30.10.2008 № 957 «Про встановлення розміру мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв».

Також пропоновано встановити, що мінімальна роздрібна ціна на виноробну продукцію (крім сидру і перрі (без додання спирту), зброджених напоїв, одержаних виключно в результаті природнього (натурального) бродіння фруктових, ягідних та фруктово-ягідних соків, з вмістом спирту не більше 8,5 відсотка об’ємних одиниць (без додання спирту) в упаковці типу “Tetra-Pak” і «Bag in box» визначається як добуток затвердженої мінімальної ціни на відповідну продукцію у скляній тарі місткістю 0,7 л, в іншій тарі місткістю 1 л та коефіцієнту 0,85.

Як зазначає міністр економіки Юлія Свириденко у пояснювальній записці до проекту, реалізація проекту постанови забезпечить приведення мінімальних цін на окремі види алкогольних напоїв у відповідність до законодавства, зокрема Податкового кодексу України та Закону «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального»; збільшити надходження до державного та місцевого бюджетів у розмірі близько 500 млн грн;  зменшити кількості смертей, що відбуваються через вживання алкоголю.

«Згідно з дослідженнями ВОЗ (Звіт про стан на вживання алкоголю, шкода та політичні реакції у 30 європейських країнах 2019 р.) приблизно кожна п’ята смерть серед осіб у віці 15–19 років і приблизно кожна четверта смерть у віковій групі 20–24 років спричинена алкоголем. Збільшення ціни на алкогольні напої визнано однією з державних політик, яка зменшує загальне споживання та пов’язану з цим шкоду. Зростання ціни на алкогольні напої на 10% асоціюється зі зниженням приблизно на 32% числа випадків смертей, що відбуваються через вживання алкоголю», - вказує Юлія Свириденко.

Автор: Наталя Мамченко

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