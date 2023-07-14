Кабмін провів засідання: які рішення ухвалили 14 липня

Уряд затвердив Порядок формування пулу об’єктів приватизації та схвалив Стратегію розбудови телемедицини в Україні.

Фото: kmu.gov.ua

Кабінет міністрів 14 липня провів засідання. Які рішення ухвалили, повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

«— Схвалено проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу до інформації, необхідної для надання адміністративних послуг у сфері дорожнього руху». Законопроектом пропонується внести зміни до ЗУ «Про дорожній рух», якими надати право територіальним органам Міністерства внутрішніх справ України на отримання з реєстрів та баз даних державних органів інформації, необхідної для допуску громадян до керування транспортними засобами, та інформації, необхідної для державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів. Також пропонується внести зміни до ЗУ «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що шдтверджують громадянство України, посвідчують особу чи ї спеціальний статус», якими передбачити надання права територіальним органам Міністерства внутрішніх справ України на отримання інформації, необхідної для надання адміністративних послуг, повʼязаних із наданням права на керування транспортними засобами, державною реєстрацією (перереєстрацією), зняттям з обліку транспортних засобів, із визначенням видів інформації, що міститься в Єдиному державному демографічному реєстрі.

— Схвалено проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення механізмів запобігання корупції, зокрема у приватній сфері». Законопроектом пропонується уніфікувати термінологію та уточнити в положеннях ЗУ «Про запобігання корупції» та деяких інших законодавчих актах визначення «особи, що займають відповідальне або особливо відповідальне становище», виключивши слова «та особливо відповідальне», «або особливо відповідального». Також передбачено встановлення обовʼязку працівника, який проводить внутрішній аудит, невідкладно, але не пізніше одного робочого дня з моменту виявлення інформації, що може свідчити про вчинення корупційних або повʼязаних з корупцією правопорушень працівниками юридичної особи або іншими особами та/або про підбурення до вчинення корупційного правопорушення, повʼязаного з діяльністю юридичної особи, інформувати спеціально уповноваженого субʼєкта у сфері протидії корупції.

— Схвалено проект Закону «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення у зв’язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення механізмів запобігання корупції, зокрема у приватній сфері». Законопроектом пропонується внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, якими уточнити визначення «особи, що займають відповідальне та особливо відповідальне становище», виключивши слова «та особливо відповідальне» в частині відповідальності за порушення вимог фінансового контролю та осіб, що мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення.

— Схвалено проект Закону «Про вихід з деяких міжнародних договорів, укладених у рамках Співдружності Незалежних Держав». Законопроектом передбачено вихід з України з Угоди про співробітництво держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав у боротьбі з торгівлею людьми, органами й тканинами людини, учиненої 25.11.2005 у Москві та ратифікованої із застереженням Законом України від 16.10.2012 N 5434-VI, та Угоди про співробітництво держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав у боротьбі з крадіжками автотранспортних засобів і забезпеченні їхнього повернення, учиненої 25.11.2005 у Москві та ратифікованої із застереженням Законом України від 18.09.2012 N 5259-VI.

— Внесено зміни до Положення про Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України з метою приведення його у відповідність з положеннями ЗУ «Про управління відходами», відповідно до яких Міндовкілля здійснює повноваження щодо формування і реалізації державної політики у сфері управління відходами.

— Визнано такими, що втратили чинність постанову КМУ від 23.05.2001 N 562 «Про затвердження Порядку створення і ведення Державного кадастру природних територій курортів» та постанови Уряду, якими до неї вносилися зміни.

— Затверджено Порядок формування пулу об’єктів приватизації, яким визначено процедуру формування з кількох обʼєктів малої та/або великої приватизації пулу як єдиного обʼєкта приватизації відповідно до положень ЗУ «Про приватизацію державного і комунального майна». Передбачено, що пул формується з таких обʼєктів приватизації: єдині майнові комплекси державних або комунальних підприємств, зокрема єдині майнові комплекси, що передані в оренду; та пакети акцій (часток), що належать державі або територіальній громаді у статутному капіталі господарських товариств.

— Внесено зміни до постанов КМУ від 13.03.2022 N 303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану» і від 03.05.2022 N 550 «Про припинення здійснення державного контролю нехарчової продукції в умовах воєнного стану». Змінами передбачено поновлення здійснення заходів державного ринкового нагляду та державного контролю у сфері обігу побутових ламп неспрямованого випромінення в умовах воєнного стану на території України.

— Внесено, на виконання положень ЗУ «Про ветеринарну медицину», зміну до переліку органів ліцензування, затвердженого постановою КМУ від 05.08.2015 N 609. Визначено Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів органом ліцензування з такого виду господарської діяльності, як виробництво ветеринарних лікарських засобів, оптова та роздрібна реалізація ветеринарних лікарських засобів, імпорт ветеринарних лікарських засобів.

— Затверджено Порядок зарахування коштів на спеціальні рахунки для виконання інвестиційних програм у сфері управління побутовими відходами, використання зазначених коштів і здійснення контролю за їх витрачанням.

— Внесено зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для створення містобудівного кадастру на державному рівні, в частині найменування головного розпорядника бюджетних коштів та розширення і конкретизації напрямів використання коштів.

— Установлено, що розмір плати за здійснення Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження незалежної верифікації звіту з енергетичного аудиту на вимогу замовника енергетичного аудиту становить 2 відсотки вартості проведення енергетичного аудиту, визначеної відповідно до договору про проведення енергетичного аудиту, але не менш як 2 тис. гривень і не більш як 25 тис. гривень. Розмір плати розраховується автоматично електронною системою бази даних витягів із звітів з енергетичного аудиту або Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження (у разі звернення замовника енергетичного аудиту не через електронний кабінет користувача бази даних витягів із звітів з енергетичного аудиту) та округлюється до наступних 10 гривень.

— Внесено зміни до Переліку послуг, робіт, прав інтелектуальної власності, інших немайнових прав, призначених для продажу (оплатної передачі), за операціями з імпорту яких рекомендовано Національному банку забезпечити здійснення переказів, затвердженого постановою КМУ від 24.02.2022 N 153 «Про окремі питання щодо забезпечення здійснення імпорту». Перелік доповнено наступними видами послуг, робіт, прав інтелектуальної власності, інших немайнових прав: платежі за послуги, роботи, права інтелектуальної власності, інші немайнові права, платежі роялті, які здійснюються акціонерним товариством «Національна суспільна телерадіокомпанія України» за рахунок державних та грантових коштів; сплата членських внесків до Європейського співтовариства споживчих кооперативів, Кооперативів Європи, Міжнародного кооперативного альянсу; участь у підготовці, організації та координації проведення торговельних заходів з просування експорту, в тому числі торговельних місій, які організовуються державною установою «Офіс з розвитку підприємництва та експорту»; витрати, повʼязані з участю субʼєктів господарювання у міжнародних виставках для представлення української продукції.

— Внесено зміни до Переліку інформації, що зазначається субʼєктом господарювання для реєстрації в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля, який є додатком до Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля. Замінено посилання на Класифікатор обʼєктів адміністративно-територіального устрою України посиланням на Кодифікатор адміністративно - територіальних одиниць та територій територіальних громад.

— Внесено зміни до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти. Передбачено можливість використання коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для будівництва обʼєктів фонду захисних споруд цивільного захисту у закладах загальної середньої освіти де такі обʼєкти відсутні та реконструкцію чи капітальний ремонт наявних обʼєктів Фонду, які не використовуються закладами освіти для укриття учасників освітнього процесу через їх невідповідність встановленим вимогам, з метою введення їх в експлуатацію та внесення до Фонду.

— Утворено Міжвідомчу робочу групу з питань підготовки плану заходів у рамках реалізації пропозиції Європейської Комісії щодо Регламенту Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу про створення Українського фонду. Затверджено її склад і Положення про неї.

— Внесено зміни до постанов КМУ від 10.09.2014 N 442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» і від 24.06.2016 N 394 «Про затверджения Положення про Міністра Кабінету Міністрів України», якими приведено зазначені постанови у відповідність до актів законодавства, а також врегульовано окремі питання, що стосуються повноважень Міністра Кабінету Міністрів України в період воснного стану.

— Внесено зміни до постанови КМУ від 28.04.2023 N 438 «Деякі питання організації забезпечення соціальними послугами з догляду та медичними послугами потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які їх потребують». Запроваджено надання потерпілим соціальної послуги натуральної допомоги шляхом щомісячної грошової компенсації потерпілому вартості заходів, необхідних для надання соціальної послуги натуральної допомоги. Запроваджено щомісячну грошову компенсацію за надання соціальної послуги догляду вдома потерпілому членом сімʼї потерпілого або іншою особою, якому згідно з висновком лікарсько-консультативної комісії або з медичним висновком визначено потребу у спеціальному медичному догляді та побутовому обслуговуванні тощо.

— Схвалено проект Угоди про внесення змін № 19 до Угоди про грант № 006 (Проект ядерної безпеки Чорнобильської АЕС) між Європейським банком реконструкції та розвитку як Розпорядником коштів, наданих згідно з Грантом з Рахунка ядерної безпеки, та Кабінетом Міністрів України та Державним спеціалізованим підприємством «Чорнобильська АЕС» як Одержувачем. Проектом Угоди про внесення змін N 19 до Грантової угоди N 006 передбачено збільшення розміру гранту на 2 млн. 640 тис. 320, 54 євро.

— Схвалено Стратегію розбудови телемедицини в Україні. Затверджено операційний план реалізації Стратегії розбудови телемедицини в Україні на 2023-2025 роки.

— Схвалено залучення гранту на бюджетну підтримку від Міжнародного банку реконструкції та розвитку і Міжнародної асоціації розвитку (що діють як адміністратор Цільового фонду багатьох донорів із співфінансування Проекту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні») у розмірі до 1,25 млрд доларів США як додаткового фінансування для пʼятого додаткового фінансування Проекту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні», - повідомив він.

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