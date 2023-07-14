Минэкономики предлагает повысить минимальные цены на вино на 62%, а на сидр – до 71%

Как отмечает в пояснительной записке министр экономики Юлия Свириденко, увеличение цен на алкогольные напитки позволит снизить количество смертей от алкоголя.

Источник фото: zn.ua

Министерство экономики предлагает повысить размер минимальных оптово-отпускных и розничных цен на алкогольные напитки. А именно – розничные цены на:

водку и ликероводочные изделия – увеличить на 13%;

виски, ром и джин – на 25%;

коньяк (бренди) – на 11-12%;

винодельческую продукцию:

обычные (неигристые) вина – на 62%,

сидр и перри; вина, вермуты и другие сброженные напитки (в том числе смеси из сброженных напитков и смеси на основе сброженных напитков), фактическая крепость которых выше 1,2% объемных единиц этилового спирта, но не выше 22% объемных этиловых единиц спирта) – на 61-71%,

вина игристые и газированные винные напитки – на 28 процентов.

Соответствующий проект был обнародован 12 июля на сайте Министерства экономики. Проектом постановления предусматривается внести изменения в приложение к постановлению Кабинета Министров Украины от 30.10.2008 № 957 «Об установлении размера минимальных оптово-отпускных и розничных цен на отдельные виды алкогольных напитков».

Также предложено установить, что минимальная розничная цена на винодельческую продукцию (кроме сидра и перри (без добавления спирта), сброженных напитков, полученных исключительно в результате натурального брожения фруктовых, ягодных и фруктово-ягодных соков, с содержанием спирта не более 8, 5 процента объемных единиц (без добавления спирта) в упаковке типа "Tetra-Pak" и "Bag in box" определяется как произведение утвержденной минимальной цены на соответствующую продукцию в стеклянной таре емкостью 0,7 л, в другой таре емкостью 1 л коэффициента 0,85.

Как отмечает министр экономики Юлия Свириденко в пояснительной записке к проекту, реализация проекта постановления обеспечит приведение минимальных цен на отдельные виды алкогольных напитков в соответствие с законодательством, в частности, Налоговым кодексом Украины и Законом «О государственном регулировании производства и обращения спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных. напитков, табачных изделий, жидкостей, используемых в электронных сигаретах и горючего»; увеличить поступления в государственный и местный бюджеты в размере около 500 млн грн; уменьшить количество смертей, происходящих из-за употребления алкоголя.

«Согласно исследованиям ВОЗ (Отчет о состоянии употребления алкоголя, вреде и политических реакциях в 30 европейских странах 2019 г.) примерно каждая пятая смерть среди лиц в возрасте 15–19 лет и примерно каждая четвертая смерть в возрастной группе 20–24 лет вызвана алкоголем. Увеличение цены на алкогольные напитки признано одной из государственных политик, которая уменьшает общее потребление и связанный с этим ущерб. Рост цены на алкогольные напитки на 10% ассоциируется с понижением примерно на 32% числа случаев смертей, происходящих из-за употребления алкоголя», - указывает Юлия Свириденко.

Автор: Наталья Мамченко

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