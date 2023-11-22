Уряд підтримав створення Державної інформаційної системи трансплантації стовбурових клітин

У МОЗ зазначили, що це допоможе розвʼязати один із головних викликів при трансплантації – швидкість визначення клітинної спорідненості.

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Україна зробила великий крок вперед у розвитку трансплантації стовбурових клітин. А саме, Уряд ухвалив постанову, якою передбачається створення Державної інформаційної системи трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я та зазначили, що це допоможе розвʼязати один із головних викликів при трансплантації – швидкість визначення клітинної спорідненості.

«Система дозволить шукати і формувати пару донор-реципієнт та обмінюватися інформацією та документами з іншими інформаційними системами.

Отже, після наповнення системи інформацією про «біологічні паспорти» (або результати обстежень) потенційних донорів гемопоетичних стовбурових клітин, збільшиться кількість людей, яким буде надано медичну допомогу цим методом лікування», - пояснили у МОЗ.

Пересадка стовбурових клітин може знадобитися при 30 різних хворобах.

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