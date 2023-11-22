Правительство поддержало создание Государственной информационной системы трансплантации стволовых клеток

В Минздраве отметили, что это поможет решить один из главных вызовов при трансплантации – скорость определения клеточного родства.

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Украина сделала большой шаг вперед в развитии трансплантации стволовых клеток. А именно, Правительство приняло постановление, предусматривающее создание Государственной информационной системы трансплантации гемопоэтических стволовых клеток.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и отметили, что это поможет решить один из главных вызовов при трансплантации – скорость определения клеточного родства.

«Система позволит искать и формировать пару донор-реципиентов и обмениваться информацией и документами с другими информационными системами.

Следовательно, после наполнения системы информацией о «биологических паспортах» (или результатах обследований) потенциальных доноров гемопоэтических стволовых клеток, увеличится количество людей, которым будет оказана медицинская помощь этим методом лечения», - пояснили в Минздраве.

Пересадка стволовых клеток может потребоваться при 30 разных болезнях.

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