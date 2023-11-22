В Киеве и области предупреждают об опасных метеорологических явлениях

Специалисты призывают всех участников дорожного движения быть максимально внимательными и осторожными.

Источник фото: kyivcity.gov.ua

Завтра днем, 23 ноября, в столице и области ожидается гололедица, порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый). Как пишут в КГГА и Киевской ОВА, об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

С целью предупреждения травматизма и избегания аварийных ситуаций, специалисты призывают всех участников дорожного движения быть максимально внимательными и осторожными, передвигаясь по городу.

Пешеходам во время гололеда необходимо переходить дорогу только в определенных местах на зеленый сигнал светофора, а также в темное время суток одевать светоотражающие элементы.

Водителям нужно соблюдать скоростной режим, дистанцию и отказаться от рискованных маневров, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций.

Также в КГГА подчеркивают, что в период снегопадов или гололедицы не нужно оставлять авто вдоль улиц и дорог, чтобы не мешать работе спецтехники.

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