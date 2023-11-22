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  1. В Україні

У Києві та області попереджають про небезпечні метеорологічні явища

21:49, 22 листопада 2023
Фахівці закликають усіх учасників дорожнього руху бути максимально уважними та обережними.
У Києві та області попереджають про небезпечні метеорологічні явища
Джерело фото: kyivcity.gov.ua
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Завтра вдень, 23 листопада, у столиці та області очікується ожеледиця, пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий). Як пишуть у КМДА та Київській ОВА, про це попереджає Український гідрометцентр.

Із метою попередження травматизму та уникнення аварійних ситуацій, фахівці закликають усіх учасників дорожнього руху бути максимально уважними та обережними, пересуваючись містом.

Пішоходам під час ожеледиці необхідно переходити дорогу лише у визначених місцях на зелений сигнал світлофора, а також у темний час доби одягати світловідбивні елементи.

Водіям потрібно дотримуватися швидкісного режиму, дистанції та відмовитися від ризикованих маневрувань, які за несприятливих погодних умов можуть привести до створення аварійних ситуацій.

Також у КМДА наголошують, що в період снігопадів чи ожеледиці не потрібно залишати авто обабіч вулиць і доріг, аби не заважати роботі спецтехніки.

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