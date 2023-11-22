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У Львові митник організував схему незаконного перетину держкордону

21:44, 22 листопада 2023
Митник допомагав ухилянтам виїжджати за кордон під виглядом «водіїв-волонтерів».
У Львові митник організував схему незаконного перетину держкордону
Фото: lviv.gp.gov.ua
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У Львові правоохоронні органи повідомили про підозру державному інспектору одного із митних постів Львівської митниці, який організував схему незаконного перетину кордону для себе та інших чоловіків призовного віку.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, для реалізації схеми митник використовував підроблене звернення одного із РТЦК та СП, на підставі якого в подальшому вносились відповідні відомості у систему «Шлях», що надавало їм право безперешкодного виїжджати за кодон.

Таким чином ухилянти могли виїхати за кордон як «водії-волонтери» нібито для привезення гуманітарного чи медичного вантажу для ЗСУ.

«Однак щоразу повертались на територію України без жодної гуманітарної допомоги.

Задокументовано, що таким чином підозрюваний разом з іншими чоловіками з початку повномасштабного вторгнення неодноразово виїжджали за кордон у приватних інтересах.

Слідчі дії тривають, встановлюються усі причетні особи», - сказано у повідомленні.

Зазначається, що митнику інкримінують організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, пособництво в підробленні офіційного документа та його використання, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 332, ч. 5 ст. 27 - ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України). Йому вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а також відсторонено від займаної посади.

Раніе ми писали, що в Одесі викрили схему переправлення ухилянтів через кордон за 10 500 доларів.

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