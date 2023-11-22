В Одесі викрили схему переправлення ухилянтів через кордон за 10 500 доларів

Зловмисники пропонували чоловікам послуги щодо оформлення документів через службових осіб медико-соціальної експертної комісії.

В Одесі викрили чергову схему переправлення ухилянтів через кордон за 10 500 доларів. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Так, двом мешканцям Одещини та їхньому спільнику з Київщини повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

«За даними слідства, підозрювані підшукували військовозобов’язаних чоловіків, які бажають уникнути призову на військову службу. Вони пропонували їм послуги щодо оформлення документів через службових осіб медико-соціальної експертної комісії. У подальшому чоловіки могли безперешкодно виїхати за кордон.

Упродовж 2023 року такою схемою виїзду скористались близько 20 осіб. Грошова винагорода за цю «послугу» становила 10 500 доларів з однієї людини», — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали двох осіб під час передачі «клієнтом» грошей.

Наразі всім підозрюваним обрано запобіжні заходи.

Слідчі дії тривають, встановлюються всі причетні до злочину особи.

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