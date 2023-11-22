У Львові новий скандал через відео з «запакуванням» чоловіка: з’явилася реакція ТЦК

У ТЦК повідомили, що проведуть перевірку щодо причетності військовослужбовців територіального центру до відео з «запакуванням» чоловіка.

22 листопада у соціальних мережах оприлюднили відео зі Львові, на якому у ході конфліктної ситуації люди у військовій формі «запакували» чоловіка в автомобіль. У Львівському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки відреагували на це відео.

У ТЦК пообіцяли провести перевірку.

«Для уникнення соціальних загострень та конфліктних ситуацій повідомляємо наступне: перевіряємо даний факт, щодо причетності військовослужбовців ТЦК до даного інциденту», - йдеться у заяві.

Також додається, що командування Львівського ОТЦК та СП встановлює деталі та обставини цього випадку.

Раніше У ТЦК відреагували на інцидент у Львові, де представники ТЦК та СП силою заштовхали чоловіка в автомобіль.

Нагадаємо, на Сумщині водій побив працівника ТЦК, бо не хотів отримувати повістку. Подія сталася 12 липня. Водій автомобіля «Opel Vivaro», 44-річний місцевий мешканець, під час перевірки документів військовими вирішив відповісти на пропозицію працівників ТЦК отримати повістку агресивно. Він почав нецензурно висловлюватися та завдав удару військовослужбовцю головою в обличчя.

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