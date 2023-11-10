У Львові працівники ТЦК «запакували» чоловіка в авто: з’явилася реакція військкомату

У ТЦК відреагували на інцидент у Львові, де представники ТЦК та СП силою заштовхали чоловіка в автомобіль.

Фото: varta1.com.ua

У четвер, 9 листопада, у соціальних мережах оприлюднили відео зі Львова, де на одній із вулиць міста представники ТЦК силою заштовхали чоловіка в автомобіль. Крім того, один із представників ТЦК намагався перешкодити фільмуванню інциденту.

10 листопада з’явилася офіційна реакція Львівського ТЦК та СП.

«Мережею інтернет поширюється інформація, щодо виникнення конфліктної ситуації між цивільним населенням та працівниками ТЦК.

Командування Львівського ОТЦК та СП здійснює заходи для встановлення обставин, що склалися, з’ясовуються обставини даного випадку та призначена службова перевірка.

Запевняємо, що з нашої сторони будуть здійснені усі необхідні заходи у найкоротші терміни буде встановлено усі подробиці та прийнято усі необхідні рішення!» - йдеться у повідомленні ТЦК у Facebook.

Раніше ми писали, що на Сумщині водій побив працівника ТЦК, бо не хотів отримувати повістку. Подія сталася 12 липня. Водій автомобіля «Opel Vivaro», 44-річний місцевий мешканець, під час перевірки документів військовими вирішив відповісти на пропозицію працівників ТЦК отримати повістку агресивно. Він почав нецензурно висловлюватися та завдав удару військовослужбовцю головою в обличчя.

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