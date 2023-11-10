Во Львове работники ТЦК «упаковали» мужчину в авто: появилась реакция военкомата

В ТЦК отреагировали на инцидент во Львове, где представители ТЦК и СП силой затолкали мужчину в автомобиль.

Фото: varta1.com.ua

В четверг, 9 ноября, в социальных сетях обнародовали видео из Львова, где на одной из улиц города представители ТЦК силой затолкали мужчину в автомобиль. Кроме того, один из представителей ТЦК пытался помешать фильмированию инцидента.

10 ноября появилась официальная реакция Львовского ТЦК и СП.

«Сетью интернет распространяется информация о возникновении конфликтной ситуации между гражданским населением и работниками ТЦК.

Командование Львовского ОТЦК и СП осуществляет меры по установлению сложившихся обстоятельств, выясняются обстоятельства данного случая и назначена служебная проверка.

Уверяем, что с нашей стороны будут осуществлены все необходимые мероприятия в кратчайшие сроки, будут установлены все подробности и приняты все необходимые решения!» – говорится в сообщении ТЦК в Facebook.

Ранее сообщалось, что в Сумской области водитель избил работника ТЦК, потому что не хотел получать повестку. Инцидент произошел 12 июля. Водитель автомобиля Opel Vivaro, 44-летний местный житель, во время проверки документов военными решил ответить на предложение работников ТЦК получить повестку агрессивно. Он начал нецензурно выражаться и нанес удар военнослужащему головой в лицо.

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