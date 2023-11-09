В Сумской области водитель избил работника ТЦК, потому что не хотел получать повестку

Работники ТЦК предложили мужчине получить повестку, на что тот агрессивно ответил и ударил военнослужащего головой в лицо.

Фото: 24tv.ua

В Глухове на Сумщине мужчина избил военного, потому что не хотел получать повестку. Об этом сообщает пресс-служба полиции Сумской области.

Инцидент произошел 12 июля. Водитель автомобиля Opel Vivaro, 44-летний местный житель, во время проверки документов военными решил ответить на предложение работников ТЦК получить повестку агрессивно. Он начал нецензурно выражаться и нанес удар военнослужащему головой в лицо.

В полиции возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 350 Уголовного кодекса Украины «Угроза или насилие в отношении должностного лица или гражданина, исполняющего общественный долг». После чего правонарушитель начал укрываться от полиции в столице, где его и задержали правоохранители. В настоящее время злоумышленнику избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

В настоящее время мужчине избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. После этого инцидента полицейские подчеркивают важность уважения к должностным лицам и общественным обязанностям, призывая граждан быть взаимовежливыми и ответственными перед законом.

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