Информационное взаимодействие между ЕГРСР и Дією по установлению факта рождения ребенка: что нужно знать

Информационное взаимодействие между «Единым государственным реестром судебных решений и порталом Дія по установлению факта рождения ребенка осуществляется на бесплатной основе через систему государственных электронных информационных ресурсов.

В Государственном предприятии «Информационные судебные системы» сообщили, как работает информационное взаимодействие между Единым государственным реестром судебных решений и Единым государственным веб-порталом электронных услуг «Портал Дія».

Основные аспекты и технические характеристики:

Это взаимодействие между Единым государственным реестром судебных решений и Единым государственным веб-порталом электронных услуг «Портал Дія» осуществляется на бесплатной основе через систему электронного взаимодействия государственных электронных информационных ресурсов СЭВ ДЭИР «Трембіта».

Общая информация о сервисе:

Физическое лицо средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг «Портал Дія» формирует запрос на получение электронного экземпляра судебного решения об установлении факта рождения ребенка, вступившего в законную силу или подлежащего немедленному исполнению из ЕГРСР.

Цель взаимодействия:

Передача судебных решений, вступивших в законную силу и решения или подлежащих немедленному исполнению об установлении факта рождения ребенка в электронной форме (статья 315,317 ГПК).

Ранее сообщалось, что оформление выезда ребенка за границу позволили проводить через Дію.

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