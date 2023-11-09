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Інформаційна взаємодія між ЄДРСР та Дією щодо встановлення факту народження дитини: що варто знати

10:17, 9 листопада 2023
Інформаційна взаємодія між Єдиним державним реєстром судових рішень та порталом Дія» щодо встановлення факту народження дитини здійснюється на безоплатній основі через систему державних електронних інформаційних ресурсів.
Інформаційна взаємодія між ЄДРСР та Дією щодо встановлення факту народження дитини: що варто знати
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У Державному підприємстві «Інформаційні судові системи» повідомили, як працює інформаційна взаємодія між Єдиним державним реєстром судових рішень та Єдиним державним веб-порталом електронних послуг «Портал Дія».

Основні аспекти та технічні характеристики:   

Ця взаємодія між Єдиним державним реєстром судових рішень та Єдиним державним веб-порталом електронних послуг «Портал Дія», здійснюється на безоплатній основі через систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів СЕВ ДЕІР «Трембіта».   

Загальна інформація про сервіс:   

Фізична особа засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг «Портал Дія» формує запит на отримання електронного примірника судового рішення про встановлення факту народження дитини, яке набрало законної сили або підлягає негайному виконанню з ЄДРСР.  

Мета взаємодії:  

Передача судових рішень, що набрали законної сили та рішення або підлягають негайному виконанню про встановлення факту народження дитини в електронній формі (стаття 315,317 ЦПК).

Раніше ми писали, що оформлення виїзду дитини за кордон дозволили проводити через Дію.

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