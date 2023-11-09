Інформаційна взаємодія між ЄДРСР та Дією щодо встановлення факту народження дитини: що варто знати

У Державному підприємстві «Інформаційні судові системи» повідомили, як працює інформаційна взаємодія між Єдиним державним реєстром судових рішень та Єдиним державним веб-порталом електронних послуг «Портал Дія».
Основні аспекти та технічні характеристики:
Ця взаємодія між Єдиним державним реєстром судових рішень та Єдиним державним веб-порталом електронних послуг «Портал Дія», здійснюється на безоплатній основі через систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів СЕВ ДЕІР «Трембіта».
Загальна інформація про сервіс:
Фізична особа засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг «Портал Дія» формує запит на отримання електронного примірника судового рішення про встановлення факту народження дитини, яке набрало законної сили або підлягає негайному виконанню з ЄДРСР.
Мета взаємодії:
Передача судових рішень, що набрали законної сили та рішення або підлягають негайному виконанню про встановлення факту народження дитини в електронній формі (стаття 315,317 ЦПК).
Раніше ми писали, що оформлення виїзду дитини за кордон дозволили проводити через Дію.
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