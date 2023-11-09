Інформаційна взаємодія між ЄДРСР та Дією щодо встановлення факту народження дитини: що варто знати

Інформаційна взаємодія між Єдиним державним реєстром судових рішень та порталом Дія» щодо встановлення факту народження дитини здійснюється на безоплатній основі через систему державних електронних інформаційних ресурсів.

У Державному підприємстві «Інформаційні судові системи» повідомили, як працює інформаційна взаємодія між Єдиним державним реєстром судових рішень та Єдиним державним веб-порталом електронних послуг «Портал Дія».

Основні аспекти та технічні характеристики:

Ця взаємодія між Єдиним державним реєстром судових рішень та Єдиним державним веб-порталом електронних послуг «Портал Дія», здійснюється на безоплатній основі через систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів СЕВ ДЕІР «Трембіта».

Загальна інформація про сервіс:

Фізична особа засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг «Портал Дія» формує запит на отримання електронного примірника судового рішення про встановлення факту народження дитини, яке набрало законної сили або підлягає негайному виконанню з ЄДРСР.

Мета взаємодії:

Передача судових рішень, що набрали законної сили та рішення або підлягають негайному виконанню про встановлення факту народження дитини в електронній формі (стаття 315,317 ЦПК).

Раніше ми писали, що оформлення виїзду дитини за кордон дозволили проводити через Дію.

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