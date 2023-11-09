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  1. В Україні

СБУ викрила консулку, яка видавала візи іноземцям з терористично ризикових країн для в'їзду в ЄС

10:21, 9 листопада 2023
Українську консулку підозрюють у незаконному видаванні віз 23 іноземцям Південної Азії для в'їзду в ЄС.
СБУ викрила консулку, яка видавала візи іноземцям з терористично ризикових країн для в'їзду в ЄС
Джерело фото: СБУ
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Співробітницю консульства України викрито в співпраці з іноземцями з країн Південної Азії, які прагнули незаконно перетнути кордон Європейського Союзу. За даними СБУ, ця підозрювана, шляхом незаконної видачі віз, надавала підтримку іноземцям з країн, визнаних «терористично ризиковими». Їй інкримінують сприяння нелегальному перетину державного кордону України, що обумовлено частинами 2 та 3 статті 332 Кримінального кодексу України.

За даними розслідування, протягом листопада 2020 року – липня 2021 року, консулка видала 23 візи для в'їзду до України громадянам Ісламської Республіки Пакистан, Народної Республіки Бангладеш та інших країн, що знаходяться в переліку «країн міграційного ризику». Іноземці, які скористалися цими візами, незаконно перетнули кордон України та виїхали до країн ЄС.

Під час обшуків у місці проживання підозрюваної правоохоронці виявили комп'ютерну техніку, мобільні телефони, чорнові записи з доказами протиправних дій і готівку в іноземній валюті. Вирішується питання про запобіжний захід для підозрюваної, а також можливий арешт її майна. За даними розслідування, консулка придбала нерухомість у центрі Києва та Одесі.

Тепер підозрюваній загрожує до 9 років ув'язнення, а також конфіскація її майна.

Міністерство закордонних справ України вже відкликало її з посади та закордонного відрядження у зв'язку з цим інцидентом.

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