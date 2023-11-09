Кабінет Міністрів збільшив субсидію на придбання дров до 16 200 грн

Завдяки постанові Кабміну субсидія на придбання дров зросла більш як удвічі.

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Кабінет Міністрів ухвалив постанову, якою збільшив субсидію на придбання дров з 7 000 грн до 16 200 грн.

«Машина дров коштує 18 000 грн, при цьому пенсія в багатьох людей – 2,5 тис. грн. Наразі завдяки постанові Кабміну субсидія на придбання дров зросла більш як удвічі – з 7 000 грн до 16 200 грн», - зазначив народний депутат Павло Сушко.

За його словами, поки на місцях вирішуються питання, що стосуються алгоритму дій людини для оформлення цієї субсидії.

«Наразі вже відбулася нарада з Харківською обласною радою, під час якої ми разом із головами громад обговорювали ці деталі. Також зараз вирішується питання і щодо тих громадян, які можуть придбати дрова, але не знають, до кого звертатися, де купувати і хто сплачуватиме за логістику», - підсумував народний депутат.

Як ми писали, Уряд України оголосив про запуск експериментального проєкту з метою надання населенню додаткової підтримки для забезпечення побутовими дровами.

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