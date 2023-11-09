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Раді рекомендують прийняти за основу законопроект про Єдиний соціальний реєстр

11:15, 9 листопада 2023
Реєстр покликаний об'єднати всі нині діючі та потенційні реєстри соціальної сфери - базу даних про внутрішньо переміщених осіб, реєстр осіб, які постраждали від військової агресії рф, реєстри одержувачів пільг чи житлових субсидій та інші.
Раді рекомендують прийняти за основу законопроект про Єдиний соціальний реєстр
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Комітет з питань цифрової трансформації провів засідання, під час якого народні депутати - члени Комітету розглянули законопроєкт №10068 «Про Єдиний соціальний реєстр». Про це інформує пресслужба парламенту.

Метою прийняття цього законопроекту є врегулювання питань наповнення, функціонування та адміністрування Єдиного соціального реєстру як централізованої системи, призначеної для збереження та обліку електронних даних отримувачів усіх видів соціальної підтримки, що передбачена законодавством.

Законопроєктом пропонується визначити:

  • правові та організаційні засади функціонування Єдиного соціального реєстру (далі — ЄСР) як невіддільної частини Єдиної інформаційної системи соціальної сфери (далі – ЄІССС);
  • правові та організаційні засади функціонування відокремлених структурних підсистем як невіддільної частини ЄСР;
  • структуру ЄСР та порядок наповнення його інформацією, передбачити повноваження та обов’язки держателів (власників) та адміністраторів ЄСР та його відокремлених структурних підсистем.

Також законопроєктом пропонується внести зміни низки законодавчих актів України передбачивши, що відомості, які містяться в національних електронних інформаційних реєстрах / системах / базах даних безоплатно використовуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту населення, а також центральним органом виконавчої влади, наділеним функціями встановлення / позбавлення права на отримання соціальних послуг, соціальних виплат, пільг та житлових субсидій населенню, розрахунку їх розміру та виплати, для реалізації їх повноважень, передбачених законодавством, у спосіб та обсягах, визначених власниками (держателями) таких національних електронних інформаційних реєстрах / систем / базах даних разом із Міністерством соціальної політики України.

Члени Комітету підтримали цей законопроект, та зауважили що він закладає підґрунтя для адресного максимально спрощеного підходу до надання соціальних послуг. Заступник Міністра соцполітики Костянтин Кошеленко під час засідання Комітету зазначив про підтримку цього законопроекту, його позитивний вплив на суспільство та спрощення обробки даних усіх отримувачів соціальної підтримки.

Комітет рекомендує Верховній Раді України прийняти за основу зазначений законопроект.

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