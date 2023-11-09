Раде рекомендуют принять за основу законопроект о Едином социальном реестре

Реестр призван объединить все действующие и потенциальные реестры социальной сферы - базу данных о внутренне перемещенных лиц, реестр лиц, пострадавших от военной агрессии РФ, реестры получателей льгот или жилищных субсидий и другие.

Комитет по цифровой трансформации провел заседание, в ходе которого народные депутаты - члены Комитета рассмотрели законопроект №10068 «О Едином социальном реестре». Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Целью принятия этого законопроекта является урегулирование вопросов наполнения, функционирования и администрирования Единого социального реестра как централизованной системы, предназначенной для хранения и учета электронных данных получателей всех видов социальной поддержки, предусмотренных законодательством.

Законопроектом предлагается определить:

правовые и организационные основы функционирования Единого социального реестра (далее – ЕСР) как неотделимой части Единой информационной системы социальной сферы (далее – ЕИССС);

правовые и организационные принципы функционирования обособленных структурных подсистем как неотделимой части ЕСР;

структуру ЕСР и порядок наполнения его информацией, предусмотреть полномочия и обязанности держателей (владельцев) и администраторов ЕСР и его обособленных структурных подсистем.

Также законопроектом предлагается внести изменения ряда законодательных актов Украины, предусмотрев, что сведения, содержащиеся в национальных электронных информационных реестрах / системах / базах данных, безвозмездно используются центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере социальной защиты населения, а также центральным органом исполнительной власти. , наделенным функциями установления / лишения права на получение социальных услуг, социальных выплат, льгот и жилищных субсидий населению, расчета их размера и выплаты, для реализации их полномочий, предусмотренных законодательством, в способах и объемах, определенных владельцами (держателями) таких национальных электронных информационных реестрах /систем/ базах данных вместе с Министерством социальной политики Украины.

Члены Комитета поддержали этот законопроект и отметили, что он закладывает основу для адресного максимально упрощенного подхода к предоставлению социальных услуг. Заместитель Министра соцполитики Константин Кошеленко во время заседания Комитета отметил поддержку этого законопроекта, его положительное влияние на общество и упрощение обработки данных всех получателей социальной поддержки.

Комитет рекомендует Верховной Раде Украины принять за основу указанный законопроект.

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