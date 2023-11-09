Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада назначила Наталью Кузнецову членом Совещательной группы экспертов, которая проведет оценку кандидатов в КСУ

Совещательная группа экспертов, которая будет фильтровать кандидатов в КСУ, полностью сформирована.

Налоговые ставки в первые годы легализации криптоактивов должны быть 5% для доходов физлиц и 18% для компаний, - Минцифры

Минцифры считает целесообразным установить механизмы легализации криптоактивов и соответствующие налоговые ставки.

Упрощенный порядок получения статуса УБД, – что предусмотрено новым законом

Верховная Рада внесла изменения относительно получения статуса участника боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны, члена семьи погибшего Защитника или Защитницы Украины.

Медицинское обслуживание военнослужащих в Феофании и центре клинической медицины ГУД: парламент принял изменения

Верховная Рада приняла изменения о предоставлении военнослужащим права на бесплатное медицинское обслуживание также и в Государственном научном учреждении Государственного управления делами.

Налоговые проверки бизнеса возвращаются с 1 декабря, — парламент принял закон

Верховная Рада приняла закон о возобновлении налоговых проверок с 1 декабря: кого включат в план-график проведение документальных плановых проверок

  1. Законодательство
  2. / В Украине

Раде рекомендуют принять за основу законопроект о Едином социальном реестре

11:15, 9 ноября 2023
Реестр призван объединить все действующие и потенциальные реестры социальной сферы - базу данных о внутренне перемещенных лиц, реестр лиц, пострадавших от военной агрессии РФ, реестры получателей льгот или жилищных субсидий и другие.
Раде рекомендуют принять за основу законопроект о Едином социальном реестре
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Комитет по цифровой трансформации провел заседание, в ходе которого народные депутаты - члены Комитета рассмотрели законопроект №10068 «О Едином социальном реестре». Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Целью принятия этого законопроекта является урегулирование вопросов наполнения, функционирования и администрирования Единого социального реестра как централизованной системы, предназначенной для хранения и учета электронных данных получателей всех видов социальной поддержки, предусмотренных законодательством.

Законопроектом предлагается определить:

  • правовые и организационные основы функционирования Единого социального реестра (далее – ЕСР) как неотделимой части Единой информационной системы социальной сферы (далее – ЕИССС);
  • правовые и организационные принципы функционирования обособленных структурных подсистем как неотделимой части ЕСР;
  • структуру ЕСР и порядок наполнения его информацией, предусмотреть полномочия и обязанности держателей (владельцев) и администраторов ЕСР и его обособленных структурных подсистем.

Также законопроектом предлагается внести изменения ряда законодательных актов Украины, предусмотрев, что сведения, содержащиеся в национальных электронных информационных реестрах / системах / базах данных, безвозмездно используются центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере социальной защиты населения, а также центральным органом исполнительной власти. , наделенным функциями установления / лишения права на получение социальных услуг, социальных выплат, льгот и жилищных субсидий населению, расчета их размера и выплаты, для реализации их полномочий, предусмотренных законодательством, в способах и объемах, определенных владельцами (держателями) таких национальных электронных информационных реестрах /систем/ базах данных вместе с Министерством социальной политики Украины.

Члены Комитета поддержали этот законопроект и отметили, что он закладывает основу для адресного максимально упрощенного подхода к предоставлению социальных услуг. Заместитель Министра соцполитики Константин Кошеленко во время заседания Комитета отметил поддержку этого законопроекта, его положительное влияние на общество и упрощение обработки данных всех получателей социальной поддержки.

Комитет рекомендует Верховной Раде Украины принять за основу указанный законопроект.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео