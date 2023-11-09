В Харькове станции метро украшают новогодними гирляндами

Кроме украшений в метро планируют установить новогоднюю елку.

Источник фото: Никита Ольховский/«Суспільне Харків»

В Харькове станцию метро «Научная» украсили новогодними гирляндами и орнаментами. Об этом рассказал спикер Центрального парка Андрей Кравченко, пишет «Суспільне».

Это одна из пяти станций, которую обустроят к праздникам. Также украсят станции «Университет», «Исторический музей», «Южный вокзал». Еще одну станцию пока не называют.

По словам спикера, для метро используют украшения из парка. Также он отметил, что в метро должны установить новогоднюю елку.

«В результате полномасштабной войны нет возможности украсить парк и пригласить сюда харьковчан, это опасно. Поэтому харьковчане узнают все отделки, которые увидят. В 2022 году эти украшения уже были на станциях метро, а также на аллеях парка раньше», – рассказал Кравченко.

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