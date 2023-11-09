Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Действительно ли Верховная Рада упростила процедуру предоставления статуса участника боевых действий, - у ГЮУ ВР сомневаются

Изменения к закону об упрощенном порядке предоставления статуса участника боевых действий и лица с инвалидностью в результате войны содержат рассогласования, которые могут помешать его реализации на практике.

ВККС принудительно отправила в другие суды судей, которые не написали заявления на командирование

Новые суды получили семь судей из судов, оказавшихся в оккупации или в зоне боевых действий.

Еврокомиссия: после ликвидации ОАСК доступ к правосудию по делам с участием центральных органов власти ухудшается

Еврокомиссия в своем Отчете констатировала, что после ликвидации Окружного административного суда Киева доступ к правосудию по делам с участием центральных органов власти ухудшается.

Еврокомиссия поставила перед Украиной непростую задачу – принять закон о лоббировании, но так, чтобы он не мешал общественным активистам

Еврокомиссия: закон о лоббировании должен быть принят, но он не должен возлагать «чрезмерное бремя» на гражданское общество.

Стало известно, почему в Базе помощников судей отсутствуют данные об отдельных судьях Большой Палаты Верховного Суда и их помощниках

База помощников судей не содержит информации о некоторых судьях Верховного Суда, работающих или когда-то работавших в составе Большой Палаты Верховного Суда, и их помощниках, - почему так получилось.

  1. В Украине

В Харькове станции метро украшают новогодними гирляндами

10:57, 9 ноября 2023
Кроме украшений в метро планируют установить новогоднюю елку.
В Харькове станции метро украшают новогодними гирляндами
Источник фото: Никита Ольховский/«Суспільне Харків»
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

В Харькове станцию метро «Научная» украсили новогодними гирляндами и орнаментами. Об этом рассказал спикер Центрального парка Андрей Кравченко, пишет «Суспільне».

Это одна из пяти станций, которую обустроят к праздникам. Также украсят станции «Университет», «Исторический музей», «Южный вокзал». Еще одну станцию пока не называют.

По словам спикера, для метро используют украшения из парка. Также он отметил, что в метро должны установить новогоднюю елку.

«В результате полномасштабной войны нет возможности украсить парк и пригласить сюда харьковчан, это опасно. Поэтому харьковчане узнают все отделки, которые увидят. В 2022 году эти украшения уже были на станциях метро, а также на аллеях парка раньше», – рассказал Кравченко.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео