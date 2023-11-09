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У Харкові станції метро прикрашають новорічними гірляндами

10:57, 9 листопада 2023
Окрім прикрас у метро планують встановити новорічну ялинку.
У Харкові станції метро прикрашають новорічними гірляндами
Джерело фото: Микита Ольховський/«Суспільне Харків»
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У Харкові станцію метро «Наукова» прикрасили новорічними гірляндами та орнаментами. Про це розповів речник Центрального парку Андрій Кравченко,  пише «Суспільне».

Це одна з п'яти станцій, яку облаштують до свят. Також прикрасять станції «Університет», «Історичний музей», «Південний вокзал». Ще одну станцію поки не називають.

За словами речника, для метро використовують прикраси з парку. Також він зазначив, що у метро мають встановити новорічну ялинку.

«Внаслідок повномасштабної війни немає можливості прикрасити парк і запросити сюди харків'ян, це небезпечно. Тому харків'яни впізнають усі оздоблення, які побачать. У 2022 році ці прикраси вже були на станціях метро, а також на алеях парку раніше», — розповів Кравченко.

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