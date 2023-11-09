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Во Львове во всем общественном транспорте вскоре заработает безналичная оплата проезда

17:02, 9 ноября 2023
Возможность оплаты наличными у водителя также останется.
Во Львове во всем общественном транспорте вскоре заработает безналичная оплата проезда
Иллюстративное фото: city-adm.lviv.ua
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Во Львове скоро безналичная оплата проезда заработает на всех городских маршрутах.

Во Львовском городском совете пишут, что такая функция станет возможной с 11 декабря. Соответствующее решение утвердил исполнительный комитет горсовета.

«Безналично за проезд можно будет оплатить не только банковской картой или устройством с NFC, но и транспортной картой ЛеоКарт, которую уже через неделю можно будет приобрести», - отметили там.

В то же время в совете отметили, что возможность оплаты наличными у водителя также остается.

В ЛКП «Львовавтодор» отмечают: со дня внедрения безналичной оплаты проезда во всем общественном транспорте право на льготный проезд предоставляется исключительно при наличии персонализированной транспортной карты ЛеоКарт. Различные удостоверения, предоставляющие право на льготный проезд, в общественном транспорте Львова с 11 декабря уже не будут действовать.

Тогда же контролеры начнут осуществлять контроль за оплатой проезда и будут штрафовать пассажиров за безбилетный/незавалидованный проезд.

Следовательно, пассажирам, оплачивающим наличными, напоминают о необходимости получать и хранить бумажный билет на протяжении всей поездки, а владельцам ЛеоКарт – о необходимости валидировать проезд.

«В то же время, в троллейбусах и трамваях сохранится возможность оплачивать за проезд и с помощью смартфона через Приват24 до принятия отдельного решения исполкома. Также будут действовать и проездные карты с действующим на дату поездки сроком действия», - отметили в горсовете.

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