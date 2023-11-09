У Львові в усьому громадському транспорті невдовзі запрацює безготівкова оплата проїзду

Можливість оплати готівкою у водія також залишиться.

Ілюстративне фото: city-adm.lviv.ua

У Львові невдовзі безготівкова оплата проїзду запрацює на усіх міських маршрутах.

У Львівській міські раді пишуть, що така функція стане можливою з 11 грудня. Відповідне рішення затвердив виконавчий комітет міськради.

«Безготівково за проїзд можна буде оплатити не тільки банківською картою чи пристроєм з NFC, а й транспортною карткою ЛеоКарт, яку вже за тиждень можна буде придбати», - зазначили там.

Вожночас у раді відмітили, що можливість оплати готівкою у водія також залишається.

У ЛКП «Львівавтодор» наголошують: з дня впровадження безготівкової оплати проїзду в усьому громадському транспорті право на пільговий проїзд надається виключно за умови наявності персоналізованої транспортної картки ЛеоКарт. Різні посвідчення, що надають право на пільговий проїзд, у громадському транспорті Львова з 11 грудня вже не діятимуть.

Тоді ж контролери розпочнуть здійснювати контроль за оплатою проїзду та штрафуватимуть пасажирів за безквитковий/незавалідований проїзд.

Відтак, пасажирам, які оплачують готівкою, нагадують про необхідність отримувати та зберігати паперовий квиток впродовж всієї поїздки, а власникам ЛеоКарт – про необхідність валідувати проїзд.

«Водночас, у тролейбусах та трамваях збережеться можливість оплачувати за проїзд і за допомогою смартфона через Приват24 до прийняття окремого рішення виконкому. Також діятимуть і проїзні картки з чинним на дату поїздки терміном дії», - зауважили у міськраді.

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