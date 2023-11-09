Ситуація з гепатитом А на Вінниччині стабілізується – МОЗ

185 пацієнтів, серед яких 32 дитини, вже виписали.

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Міністерство охорони здоров’я повідомляє, що ситуація з гепатитом А на Вінниччині стабілізується. У лікарнях залишаються 45 пацієнтів.

В області безоплатно вакцинують кола контактних осіб, тобто рідних та близьких, з якими пацієнти з підтвердженим діагнозом гепатиту А контактували напередодні, проживають разом чи ділять спільний побут.

Водночас в МОЗ наголошують, що 185 пацієнтів, серед яких 32 дитини, вже виписали.

Також ми писали, що Міністерство охорони здоров'я України надало громадянам поради, як уберегтися від цього вірусу.

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