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  1. В Украине

Ситуация с гепатитом А на Виннитчине стабилизируется – Минздрав

11:52, 9 ноября 2023
185 пациентов, среди которых 32 ребенка, уже выписали.
Ситуация с гепатитом А на Виннитчине стабилизируется – Минздрав
Иллюстративное изображение: tashatuvango/Depositphotos
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Министерство здравоохранения сообщает, что ситуация с гепатитом А на Виннитчине стабилизируется. В больницах остаются 45 пациентов.

В области бесплатно вакцинируют круги контактных лиц, то есть родных и близких, с которыми пациенты с подтвержденным диагнозом гепатита А контактировали накануне, проживают вместе или делят общий быт.

В то же время в Минздраве отмечают, что 185 пациентов, среди которых 32 ребенка, уже выписали.

Также мы писали, что Министерство здравоохранения Украины предоставило гражданам советы, как уберечься от этого вируса.

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