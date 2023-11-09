На Киевщине разыскали подростков, которые повредили вагон электропоезда

Подростков вместе с родителями и преподавателями пригласили для составления материала.

Иллюстративный источник фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Нацполиция установила лиц, которые в конце октября повредили пригородный поезд Яготин — Киев. Как сообщили в Укрзализныце, ими оказались учащиеся 8 класса лицея.

Инцидент произошел 28 октября на перегоне Борисполь — Барышевка около 22 часов, вблизи города Борисполь. Неизвестные повредили окно и три сидения в вагоне электропоезда Яготин — Киев.

Позже в сети появилось видео, на котором находились неустановленные лица.

В УЗ отмечают, что подростков 2008-2009 годов рождения вместе с родителями и преподавателями пригласили для составления материала.

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