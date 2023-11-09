На Київщині розшукали підлітків, які пошкодили вагон електропотяга

Підлітків разом з батьками та викладачами запросили для складання матеріалу.

Ілюстративне джерело фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Нацполіція встановила осіб, які наприкінці жовтня пошкодили приміський поїзд Яготин — Київ. Як повідомили в Укрзалізниці, ними виявилися учні 8 класу ліцею.

Інцидент стався 28 жовтня на перегоні Бориспіль — Баришівка близько 22-ї години, поблизу міста Бориспіль. Невідомі особи пошкодили вікно та три сидіння у вагоні електропотяга Яготин — Київ.

Пізніше в мережі з’явилося відео, на якому були невстановлені особи.

В УЗ зазначають, що підлітків 2008-2009 років народження разом з батьками та викладачами запросили для складання матеріалу.

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