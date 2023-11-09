Україна приєдналася до системи Механізму цивільного захисту: Ігор Клименко пояснив, що це означає

Україна приєдналася до найбільшої у світі системи надання міжнародної координованої оперативної допомоги в разі надзвичайних ситуацій.

Джерело фото: mvs.gov.ua

Верховна Рада прийняла Закон про ратифікацію Механізму цивільного захисту ЄС, що, за словами Глава МВС Ігоря Клименка, означає, що Україна приєдналася до найбільшої у світі системи надання міжнародної координованої оперативної допомоги в разі надзвичайних ситуацій.

«Відтепер ми будемо повноцінно використовувати передові інструменти та програми для розвитку національної системи цивільного захисту. Головне — ми зможемо оперативно залучати допомогу, що для нас надважливо в умовах повномасштабної війни й постійних ворожих атак», - пояснив Клименко.

Водночас Глава МВС зазначив, що для належної комунікації в структурі ДСНС ще в червні створили Офіс з питань взаємодії з МЦЗ.

Українські фахівці матимуть можливість навчатися, обмінюватися і впроваджувати кращі європейські практики, а для інших країн-учасників, а їх зараз 34, будуть корисними знання і навички роботи ДСНС в умовах бойових дій, відмітив Клименко.

«Наші працівники вже набули неабиякий досвід із допомоги та евакуації населення, організації заходів цивільного захисту. Ми готові цим досвідом ділитися», - наголосив очільник МВС.

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