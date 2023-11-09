Украина присоединилась к системе Механизма гражданской защиты: Игорь Клименко объяснил, что это означает

Украина присоединилась к крупнейшей в мире системе предоставления международной координированной оперативной помощи в случае чрезвычайных ситуаций.

Источник фото: mvs.gov.ua

Верховная Рада приняла Закон о ратификации Механизма гражданской защиты ЕС, что, по словам Главы МВД Игоря Клименко, означает, что Украина присоединилась к крупнейшей в мире системе предоставления международной координированной оперативной помощи в случае чрезвычайных ситуаций.

«Отныне мы будем полноценно использовать передовые инструменты и программы для развития национальной системы гражданской защиты. Главное — мы сможем оперативно привлекать помощь, что для нас важно в условиях полномасштабной войны и постоянных вражеских атак», - пояснил Клименко.

В то же время Глава МВД отметил, что для надлежащей коммуникации в структуре ГСЧС еще в июне был создан Офис по вопросам взаимодействия с МГЗ.

Украинские специалисты будут иметь возможность учиться, обмениваться и внедрять лучшие европейские практики, а для других стран-участников, а их сейчас 34, будут полезны знания и навыки работы ГСЧС в условиях боевых действий, отметил Клименко.

«Наши работники уже приобрели незаурядный опыт из помощи и эвакуации населения, организации мер гражданской защиты. Мы готовы этим опытом делиться», - подчеркнул глава МВД.

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