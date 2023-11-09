Какой сегодня праздник 9 ноября и кто празднует именины

9 ноября является Международным днем борьбы против фашизма, расизма и антисемизма.

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Сегодня в Украине, 9 ноября, отмечают День работников культуры и любителей народного искусства, а верующие чтят память преподобной Матроны Константинопольской.

В этот день празднуют именины: Александр, Антон, Дмитрий, Виктор, Илья, Матрона, Семен, Тимофей, Константин, Федор.

Также 9 ноября является Международным днем борьбы против фашизма, расизма и антисемизма и Всемирным днем усыновления.

А еще 9 ноября отмечают Всемирный день юзабилити. Ежегодно выпадает на второй четверг ноября, а впервые празднование состоялось в 2005 году. В переводе этот термин означает «удобство в эксплуатации». Кроме того, 9 ноября отмечается Всемирный день качества и Всемирный день лизинга.

А еще сегодня отмечают день самой популярной домашней птицы в мире – Всемирный день курицы.

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