Осталось 4%: США потратили почти все средства, которые еще могут выделить на помощь Украине

Координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что американские средства для Украины исчерпаны на 96%.

Соединенные Штаты Америки практически исчерпали все средства, выделенные для помощи Украине. Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Американские средства для Украины исчерпаны на 96%», - говорится в заявлении.

Так, осталось около 4% средств, которые Вашингтон еще может потратить на помощь для Украины.

Также Кирби сказал, что США верят, что Украина может вернуть свою территорию, хотя признал, что прогресс был медленным.

Ранее мы писали, что США решили назначить советника по инфраструктуре, который будет находиться в Киеве.

Также Зеленский выразил надежду, что любой избранный президент США поможет Украине.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.