Зеленський висловив сподівання, що будь-який обраний президент США допоможе Україні

Глава держави додав, що вибір президента США — це рішення суто американського народу.

Колаж: sud.ua

Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що будь-який обраний президент Сполучених Штатів Америки допомагатиме Україні. Про це він заявив, виступаючи в середу через відеозв'язок на конференції Reuters Next.

«Це рішення американського народу, хто стане американським президентом. Якщо американське суспільство підтримує Україну, якщо ми поділяємо однакові цінності, ми зрозуміємо всі виклики, а також результат і збиток від війни, я думаю, що будь-який президент допоможе Україні», - сказав глава держави.

Раніше ми писали, що США вирішили призначити радника з інфраструктури, який перебуватиме в Києві.

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