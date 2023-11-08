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  1. В Україні

Україна може ухвалити рекомендації Венеціанської комісії щодо закону про нацменшини у листопаді, — Ігор Жовква

20:11, 8 листопада 2023
Рекомендації можуть бути повністю ухвалені Україною вже в листопаді поточного року.
Україна може ухвалити рекомендації Венеціанської комісії щодо закону про нацменшини у листопаді, — Ігор Жовква
Фото: NV
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Україна може повністю ухвалити рекомендації Венеціанської комісії щодо закону про національні меншини вже в листопаді 2023 року. Про це заявив заступник глави Офісу Президента Ігор Жовква в ефірі телемарафону.

Жовква зазначив, що Президент Володимир Зеленський під час спільної з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн пресконференції 4 листопада говорив про те, що Україна готова й надалі рухатися в питанні забезпечення прав національних меншин.

«Якщо говорити про питання освіти, ми готові. У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт про певні зміни - знову-таки важливо: на виконання рекомендацій Венеціанської комісії, а не «хотілок» тієї чи іншої держави», - зазначив він.

За словами Жовкви, ухваливши закон про нацменшини, Україна виконала майже всі рекомендації Венеціанської комісії і готова виконати ті, що залишилися.

«Ті, що залишилося виконати, ми готові виконати. І я можу анонсувати: думаю, що ми не чекатимемо грудня. Уже в листопаді - тут залежить усе від Верховної Ради... Президент тісно працює з парламентом щодо того, щоб відповідні законодавчі зміни, які ще залишилося внести за цими рекомендаціями, були внесені. Щоб ми, як і завжди, спрацювали з випередженням графіка», - наголосив заступник очільника Офісу Президента.

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