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Украина может принять рекомендации Венецианской комиссии по закону о нацменьшинствах в ноябре, — Игорь Жовква

20:11, 8 ноября 2023
Рекомендации могут быть полностью приняты Украиной уже в ноябре текущего года.
Украина может принять рекомендации Венецианской комиссии по закону о нацменьшинствах в ноябре, — Игорь Жовква
Фото: NV
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Украина может полностью принять рекомендации Венецианской комиссии по закону о национальных меньшинствах уже в ноябре 2023 года. Об этом заявил заместитель главы Офиса Президента Игорь Жовква в эфире телемарафона.

Жовква отметил, что Президент Владимир Зеленский во время совместной с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен пресс-конференции 4 ноября говорил о том, что Украина готова и дальше двигаться в вопросе обеспечения прав национальных меньшинств.

«Если говорить о вопросах образования, мы готовы. В Верховной Раде зарегистрирован законопроект об определенных изменениях - опять-таки важно: во исполнение рекомендаций Венецианской комиссии, а не «хотелок» того или иного государства», - отметил он.

По словам Жовквы, приняв закон о нацменьшинствах, Украина выполнила почти все рекомендации Венецианской комиссии и готова выполнить оставшиеся.

«Оставшиеся выполнить мы готовы выполнить. И я могу анонсировать: думаю, что мы не будем ждать декабря. Уже в ноябре здесь зависит все от Верховной Рады... Президент тесно работает с парламентом относительно того, чтобы соответствующие законодательные изменения, которые еще осталось внести по этим рекомендациям, были внесены. Чтобы мы, как всегда, сработали с опережением графика», - подчеркнул замглавы Офиса Президента.

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