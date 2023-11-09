ВККС принудительно отправила в другие суды судей, которые не написали заявления на командирование

Новые суды получили семь судей из судов, оказавшихся в оккупации или в зоне боевых действий.

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Вторая палата Высшей квалификационной комиссии судей 8 ноября 2023 года рассмотрела вопрос командирования судей, которые до сих пор не написали заявления на перевод в другие суды.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», речь идет преимущественно о судьях, суды которых еще в начале 2022 года оказались на оккупированной территории или находятся в зоне активных боевых действий. Территориальная подсудность указанных судов была изменена в 2022 году, однако не все судьи таких судов продолжили осуществление правосудия в других судах. Также следует отметить, что некоторые из таких судей столкнулись с личными проблемами, которые, вероятно, долгое время не позволяли им приступить к исполнению обязанностей судьи.

ВККС 8 ноября рассмотрела вопросы командирования судей, которые не написали соответствующих заявлений на перевод в другие суды и приняла следующие решения:

Кошевая Елена Анатольевна – судья Бердянского горрайонного суда Запорожской области.

ВККС решила командировать судью сроком на 1 год в Жовтневый районный суд города Запорожья.

Судья еще в 2022 году написала заявление об увольнении в отставку.

Хараджи Ольга Александровна – судья Ильичевского районного суда города Мариуполя.

ВККС решила командировать судью сроком на 1 год в Кировский районный суд города Днепропетровска.

Гетман Любовь Васильевна – судья Купянского горрайонного суда Харьковской области.

ВККС решила направить судью сроком на 1 год в Червонозаводской районный суд города Харькова.

Судья предоставила ВККС пояснение, что находится на лечении. Впрочем, Любовь Гетман также сообщила, что не возражает против командирования в Червонозаводской райсуд Харькова и даже ранее обращалась с соответствующими заявлениями в Верховный Суд и Высший совет правосудия, впрочем, они не были рассмотрены.

Лунева Ольга Григорьевна – судья Угледарского городского суда Донецкой области.

ВККС решила командировать судью сроком на 1 год в Красногвардейский районный суд города Днепропетровска.

Накануне заседания судья попросила ВККС отложить рассмотрение вопроса о переводе из-за необходимости завершить длительное лечение. Судья также сообщила, что находится в отпуске без сохранения заработной платы.

Впрочем, как отметил член ВККС Роман Сабодаш (докладчик), «совершение правосудия является обязанностью судьи», а значит, основания для отложения рассмотрения дела «недостаточны».

Шабас Ольга Сергеевна – судья Золочевского районного суда Харьковской области.

ВККС решила командировать судью сроком на 1 год в Дергачевский районный суд Харьковской области.

Судья также сообщила ВККС, что из-за семейных обстоятельств у нее отсутствует возможность осуществлять правосудие.

Гавилей Марина Николаевна – судья Токмакского районного суда Запорожской области.

ВККС решила направить судью сроком на 1 год в Хортицкий районный суд города Запорожья.

Пояснений по поводу своего текущего состояния и местопребывания судья ВККС не предоставила.

Адамова Татьяна Сергеевна – судья Орджоникидзевского районного суда города Мариуполя

ВККС решила командировать судью сроком на 1 год в Ленинский районный суд города Днепропетровска.

Данные рекомендации ВККС теперь должен рассмотреть Высший совет правосудия.

Кроме того, Вторая палата ВККС решила не включать в повестку дня вопрос о временной командировке следующих судей:

Кудрявцев Игорь Владимирович – судья Старобельского районного суда Луганской области. Судья с 2022 года находится в розыске по подозрению в государственной измене. В прошлом году судья пытался уволиться в отставку.

Демочко Дмитрий Александрович – судья Первомайского районного суда Донецкой области. Еще весной 2022 года СМИ сообщали, что судья остался на оккупированной территории и даже перешел на сторону так называемой «ДНР».

Ломейко Виталий Валерьевич – судья Черниговского районного суда Запорожской области. Судья остался на оккупированной территории, и является фигурантом уголовного производства по подозрению в государственной измене. В 2022-2023 годах пытался уволиться с должности судьи по собственному желанию, однако ВСП оставила его заявление без рассмотрения.

Берлимова Юлия Геннадьевна – судья Генического районного суда Херсонской области. По информации СМИ, судья отказалась покинуть оккупированную территорию и сотрудничает с оккупационной администрацией.

Иванова Елена Николаевна – судья Новоайдарского районного суда Луганской области.

Судья с 2022 года находится в розыске по подозрению в государственной измене.

Шарко Наталья Анатольевна – судья Генического районного суда Херсонской области. По информации СМИ, судья отказалась покинуть оккупированную территорию и сотрудничает с оккупационной администрацией.

Также, 25 октября ВККС внесла рекомендацию о командировании сроком на один год судьи Купянского районного суда Харьковской области Андрея Литвинова, который также по каким-то причинам не подал заявление на командирование. Новым местом работы судьи определен Червонозаводской районный суд города Харькова.

Автор: Вячеслав Хрипун

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