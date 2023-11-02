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ВККС примусово переведе в інші суди суддів, які досі не написали заяву на відрядження: список

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ВККС примусово переведе в інші суди суддів, які досі не написали заяву на відрядження: список

08:15, 2 листопада 2023
В списку є навіть судді, які підозрюються у державній зраді.
ВККС примусово переведе в інші суди суддів, які досі не написали заяву на відрядження: список
Джерело фото: ВККС
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Вища кваліфікаційна комісія суддів 8 листопада 2023 року розгляне питання відрядження 14 суддів, які досі не написали заяви на переведення в інші суди.

Мова йде переважно про суддів, суди яких ще на початку 2022 року опинилися на окупованій території або досі знаходяться в зоні активних бойових дій. Територіальна підсудність зазначених судів була змінена ще у 2022 році, однак не всі судді таких судів продовжили здійснювати правосуддя в інших судах. Також, слід відзначити, що доля деяких суддів відповідних судів наразі достовірно невідома, а деякі судді стикнулися з особистими проблемами, які, ймовірно, не дозволяють їм приступити до виконання обов’язків судді.

Відтак, у ВККС вирішили розглянути питання відрядження суддів, які не написали відповідних заяв на переведення в інші суди, без їх згоди.

У списку є наступні судді:

Кошева Олена Анатоліївна – суддя Бердянського міськрайонного суду Запорізької області. Суддя ще у 2022 році написала заяву про звільнення у відставку.

Хараджи Ольга Олександрівна – суддя Іллічівського районного суду міста Маріуполя.

Кудрявцев Ігор Володимирович – суддя Старобільського районного суду Луганської області. Суддя з 2022 року перебуває у розшуку у зв’язку з підозрою у державній зраді. В минулому році суддя намагався звільнитися у відставку.

Гетьман Любов Василівна – суддя Куп’янського міськрайонного суду Харківської області.

Демочко Дмитро Олександрович – суддя Першотравневого районного суду Донецької області. Ще навесні 2022 року ЗМІ повідомляли, що суддя залишився на окупованій території та навіть перейшов на бік так званої «ДНР».

Ситайло Олексій Іванович – суддя Середино-Будського районного суду Сумської області. Суддя є діючим військовослужбовцем.

Ломейко Віталій Валерійович – суддя Чернігівського районного суду Запорізької області. Суддя залишився на окупованій території та є фігурантом кримінального провадження щодо підозри у державній зраді. У 2022-2023 роках намагався звільнитися з посади судді за власним бажанням, однак ВРП залишила його заяву без розгляду.

Луньова Ольга Григорівна – суддя Вугледарського міського суду Донецької області.

Берлімова Юлія Геннадіївна – суддя Генічеського районного суду Херсонської області. За інформацією ЗМІ, суддя відмовилася покинути окуповану територію та співпрацює з окупаційною адміністрацією.

Шабас Ольга Сергіївна – суддя Золочівського районного суду Харківської області.

Іванова Олена Миколаївна – суддя Новоайдарського районного суду Луганської області. Суддя з 2022 року перебуває у розшуку у зв’язку з підозрою у державній зраді.

Гавілей Марина Миколаївна – суддя Токмацького районного суду Запорізької області.

Адамова Тетяна Сергіївна – суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя.

Шарко Наталія Анатоліївна – суддя Генічеського районного суду Херсонської області. За інформацією ЗМІ суддя відмовилася покинути окуповану територію та співпрацює з окупаційною адміністрацією.

Також, 25 жовтня ВККС внесла рекомендацію про відрядження строком на один рік судді Куп’янського районного суду Харківської області Андрія Литвинова, який також з якихось причин не подав заяву про відрядження. Новим місцем роботи судді визначено Червонозаводський районний суд міста Харкова.

Нагадаємо, що у серпні 2022 року Рада суддів України констатувала, що деякі українські судді свідомо залишились на окупованій території.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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