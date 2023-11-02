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ВККС принудительно переведет в другие суды судей, которые до сих пор не написали заявление на командировку: список

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ВККС принудительно переведет в другие суды судей, которые до сих пор не написали заявление на командировку: список

08:15, 2 ноября 2023
В списке есть даже судьи, подозреваемые в государственной измене.
ВККС принудительно переведет в другие суды судей, которые до сих пор не написали заявление на командировку: список
Источник фото: ВККС
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Высшая квалификационная комиссия судей 8 ноября 2023 года рассмотрит вопрос командирования 14 судей, которые до сих пор не написали заявления на перевод в другие суды.

Речь идет преимущественно о судьях, суды которых еще в начале 2022 года оказались на оккупированной территории или находятся в зоне активных боевых действий.  Территориальная подсудность указанных судов была изменена еще в 2022 году, однако не все судьи таких судов продолжили осуществление правосудия в других судах. Также следует отметить, что судьба некоторых судей соответствующих судов достоверно неизвестна, а некоторые судьи столкнулись с особыми личными проблемами, которые, вероятно, не позволяют им приступить к исполнению обязанностей судьи.

Следовательно, в ВККС решили рассмотреть вопросы командирования судей, которые не написали соответствующие заявления на перевод в другие суды, без их на то согласия.

В списке есть следующие судьи:

Кошевая Елена Анатольевна – судья Бердянского горрайонного суда Запорожской области. Судья еще в 2022 году написала заявление об увольнении в отставку.

Хараджи Ольга Александровна – судья Ильичевского районного суда города Мариуполя.

Кудрявцев Игорь Владимирович – судья Старобельского районного суда Луганской области. Судья с 2022 года находится в розыске по подозрению в государственной измене. В прошлом году судья пытался уволиться в отставку.

Гетман Любовь Васильевна – судья Купянского горрайонного суда Харьковской области.

Демочко Дмитрий Александрович – судья Первомайского районного суда Донецкой области. Еще весной 2022 года СМИ сообщали, что судья остался на оккупированной территории и даже перешел на сторону так называемой «ДНР».

Ситайло Алексей Иванович – судья Середино-Будского районного суда Сумской области. Судья является действующим военнослужащим.

Ломейко Виталий Валерьевич – судья Черниговского районного суда Запорожской области. Судья остался на оккупированной территории, и является фигурантом уголовного производства по подозрению в государственной измене. В 2022-2023 годах пытался уволиться с должности судьи по собственному желанию, однако ВСП оставила его заявление без рассмотрения.

Лунева Ольга Григорьевна – судья Угледарского городского суда Донецкой области.

Берлимова Юлия Геннадьевна – судья Генического районного суда Херсонской области. По информации СМИ, судья отказалась покинуть оккупированную территорию и сотрудничает с оккупационной администрацией.

Шабас Ольга Сергеевна – судья Золочевского районного суда Харьковской области.

Иванова Елена Николаевна – судья Новоайдарского районного суда Луганской области.

Судья с 2022 года находится в розыске по подозрению в государственной измене.

Гавилей Марина Николаевна – судья Токмакского районного суда Запорожской области.

Адамова Татьяна Сергеевна – судья Орджоникидзевского районного суда города Мариуполя.

Шарко Наталья Анатольевна – судья Генического районного суда Херсонской области. По информации СМИ, судья отказалась покинуть оккупированную территорию и сотрудничает с оккупационной администрацией.

Также, 25 октября ВККС внесла рекомендацию о командировании сроком на один год судьи Купянского районного суда Харьковской области Андрея Литвинова, который также по каким-то причинам не подал заявление на командирование. Новым местом работы судьи определен Червонозаводской районный суд города Харькова.

Напомним, что в августе 2022 года Совет судей Украины констатировал, что некоторые украинские судьи сознательно остались на оккупированной территории.

Автор: Вячеслав Хрипун

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