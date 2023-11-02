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Совет прокуроров Украины инициировал пересмотр уровня заработной платы прокуроров

Совет прокуроров предлагает установить прожиточный минимум для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры на уровне прожиточного минимума для определения должностного оклада судьи.

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Совет прокуроров Украины инициировал пересмотр уровня заработной платы прокуроров

08:03, 2 ноября 2023
Совет прокуроров предлагает установить прожиточный минимум для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры на уровне прожиточного минимума для определения должностного оклада судьи.
Совет прокуроров Украины инициировал пересмотр уровня заработной платы прокуроров
Источник фото: Facebook
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Совет прокуроров Украины обратился в Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности с просьбой внести изменения в проект Закона «О Государственном бюджете Украины на 2024 год» и установить прожиточный минимум для определения базового размера должностного оклада прокурора окружной прокуратуры на уровне прожиточного минимума, установленного для определения базового размера должностного оклада судьи

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в 2024 году планируется оставить тот же уменьшенный прожиточный минимум для расчета должностных окладов судей и прокуроров, что и в 2023 году. Соответствующие нормы предусмотрены в законопроекте о Государственном бюджете на 2024 год.

А именно, 2102 грн – для определения базового размера должностного оклада судьи и всего 1600 грн – для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры.

В то же время, «общий» прожиточный минимум для трудоспособных лиц составит 3028 грн.

В 2023 году существовали те же ограничения. Вместе с тем заключительные положения действующего закона о бюджете устанавливают, что ограничения при расчете должностных окладов относительно уменьшенного прожиточного минимума не распространяются на работников НАПК и НАБУ.

В 2024 году также предложено не распространять ограничения на работников НАПК и НАБУ.

Вместе с тем, в 2024 году может появиться еще одна категория, в отношении которой предлагается не применять ограниченный прожиточный минимум – следователи Государственного бюро расследований.

Также более высокие зарплаты предлагается сделать в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Следовательно, работники разных органов оказываются в разном положении, и «обычные» прокуроры – в далеко не наилучшем.

Как указывает Совет прокуроров, предложенный прожиточный минимум для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры на уровне 1600 грн (для судей, работников других государственных органов, а также работников налоговых и таможенных органов – 2102 грн) является нарушением гарантий независимости прокуроров относительно надлежащего материального, социального обеспечения.

Нарушение гарантий независимости прокуроров допущено с учетом следующего:

Конституционный Суд Украины в решении от 18 июня 2020 г. № 5-р(II)/2020 отметил, что на основании совпадения элементов деятельности прокуроров и судей как лиц, соединяющих принадлежность к юридической профессии, можно говорить также и о потребности в применении общего (единого) подхода к решению вопросов их вознаграждения.

Прокуратура институционально отнесена к системе правосудия. Определенные статьей 131-1 Конституции Украины функции и юридический статус прокуратуры, а также установленный Законом Украины «О прокуратуре» статус прокурора и объем гарантий его независимости составляют единую систему гарантий независимости прокуратуры.

Верховная Рада Украины создала основания для уверенности прокуроров в том, что их статус (и соответственно неотделимые его элементы), как и статус судей, гарантированный государством, защищен нормативными актами более высокого уровня, чем подзаконные акты.

Консультативный Совет европейских прокуроров в Заключении «Независимость, подотчетность и этика прокуроров» № 13(2018) указал на то, что с учетом близости и дополняемого характера задач судей и прокуроров, а также требований по их статусу и условиям службы прокурорам предстоит иметь подобные гарантии к тем, что ими наделены судьи (пункт 14).

Требования обеспечения принципов независимости прокурора и подобных гарантий статуса прокуроров и судей определены также Заключением № 12 (2009) Консультативного совета европейских судей (КРЕС) и Заключением № 4 (2009) Консультативного совета европейских прокуроров (КРЕП).

Следовательно, независимость прокуроров не является прерогативой или предоставленной привилегией, а гарантией справедливого, беспристрастного и эффективного осуществления ими своих полномочий.

Предложенный законопроектом о Государственном бюджете Украины на 2024 год уменьшенный почти вдвое уровень прожиточного минимума для прокуроров нивелирует ожидаемые результаты реформы органов прокуратуры и не соответствует принципам верховенства права, добавили в Совете прокуроров.

Следует отметить, что Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, который возглавляет Сергей Ионушас, уже отмечал, что просит бюджетный комитет парламента пересмотреть заложенный в проект Бюджета на 2024 год прожиточный минимум в 1600 грн для окладов прокуроров.

Однако по состоянию на данный момент в этом вопросе движения нет.

Автор: Наталя Мамченко

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