Зеленский уволил Анжелику Коноплянко с должности заместителя Главы АМКУ

Президент подписал Указ об увольнении согласно поданному заявлению.

Джерело фото: пресс-служба АМКУ

Президент Владимир Зеленский подписал Указ об увольнении Анжелики Коноплянко с должности заместителя Главы АМКУ.

Соответствующий Указ №722/2023 появился на сайте ОП в среду, 1 ноября.

«Уволить КОНОПЛЯНКО Анжелику Александровну с должности заместителя Главы Антимонопольного комитета Украины – государственного уполномоченного согласно поданному заявлению», - говорится в документе.

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