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  1. В мире

В Латвии хотят обязать украинских детей посещать местные школы для интеграции в общество

08:16, 2 ноября 2023
Из более 9 тысяч маленьких украинцев, на сегодня, латвийские школы посещает лишь 4 тысячи детей.
В Латвии хотят обязать украинских детей посещать местные школы для интеграции в общество
Источник фото: LETA
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В Латвии, куда прибыло значительное количество украинских беженцев, стоит серьезная проблема с обучением украинских детей. Половина украинских детей-беженцев не посещает местные школы и учатся дистанционно в украинских учебных заведениях, что приводит к отсутствию их интеграции в латвийское общество, - сообщает lsm.lv.

На сегодня в Латвии зарегистрировано 9335 детей школьного возраста из числа украинских беженцев. Однако 4100 из них получают образование в украинских школах, выбирая дистанционное обучение.

Эта ситуация ставит перед правительством вопрос о необходимости внедрения обязательного обучения для украинских детей в местных латвийских школах. Интеграция детей беженцев в латвийскую образовательную систему является чрезвычайно важной, поскольку отсутствие обучения в латышской школе влияет на их социализацию и психоэмоциональную стабильность.

К слову, в местных школах дети не только получают образование, но также имеют возможность воспользоваться услугами логопеда, социального работника и психолога, что является важным для их развития и адаптации.

Эксперты также отмечают другую проблему, связанную с изучением латышского языка. Дети беженцев не имеют возможности посещать языковые курсы, поскольку многие из них предназначены для взрослых лиц, превысивших 17-летний возраст. В 2022 году 3,5 тысяч украинских беженцев посетили курсы латышского языка, а в 2023 году это количество возросло до 6 тысяч. Однако, учитывая, что в стране вид на жительство выдан 42 тысячам человек, ситуация требует дополнительного решения.

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