У Латвії хочуть зобов'язати українських дітей відвідувати місцеві школи задля інтеграції в суспільство

Із понад 9 тисяч маленьких українців, на сьогодні, латвійські школи відвідує лише 4 тисячі дітей.

Джерело фото: LETA

У Латвії, куди прибула значна кількість українських біженців, стоїть серйозна проблема із навчанням українських дітей. Половина українських дітей-біженців не відвідує місцеві школи та навчаються дистанційно в українських навчальних закладах, що призводить до відсутності їхньої інтеграції в латвійське суспільство, – повідомляє lsm.lv.

На сьогодні в Латвії зареєстровано 9335 дітей шкільного віку із числа українських біженців. Проте 4100 з них отримують освіту в українських школах, обираючи дистанційне навчання.

Ця ситуація постає перед урядом із питанням необхідності впровадження обов'язкового навчання для українських дітей в місцевих латвійських школах. Інтеграція дітей біженців в латвійську освітню систему є надзвичайно важливою, оскільки відсутність навчання в латиській школі впливає на їхню соціалізацію та психоемоційну стабільність.

До слова, в місцевих школах діти не лише отримують освіту, але також мають можливість скористатися послугами логопеда, соціального працівника та психолога, що є важливим для їхнього розвитку та адаптації.

Експерти також наголошують на іншій проблемі, пов'язаній із вивченням латиської мови. Діти біженців не мають можливості відвідувати мовні курси, оскільки багато з них призначені для дорослих осіб, які перевищили 17-річний вік. У 2022 році 3,5 тисяч українських біженців відвідали курси латиської мови, а в 2023 році ця кількість зросла до 6 тисяч. Однак, враховуючи, що в країні посвідки на проживання видано 42 тисячам осіб, ситуація вимагає додаткового вирішення.

Підписуйтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.