Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ВККС примусово переведе в інші суди суддів, які досі не написали заяву на відрядження: список

В списку є навіть судді, які підозрюються у державній зраді.

Рада прокурорів України ініціювала перегляд рівня заробітної плати прокурорів

Рада прокурорів пропонує встановити прожитковий мінімум для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури на рівні прожиткового мінімуму для визначення посадового окладу судді.

Уряд пропонує розширити перелік підстав для відмови у наданні статусу закордонного українця

Кабмін пропонує внести зміни до умов та порядку надання статусу закордонного українця та надати Національній комісії з питань закордонних українців право звертатися до Служби безпеки України.

У Нацбанку роз’яснили, чи планують стежити за переказами коштів через платіжні термінали на суми більше 30 тисяч грн

Сенсації не відбулося: як зазначили у Нацбанку, ще з 2020 року банки і небанківські установи повинні здійснювати належну перевірку клієнтів, у тому числі, які вносять готівку через термінали для переказу коштів, і громадянам, які здійснюють звичайні платіжні операції, що відповідають їхнім фінансовим можливостям та доходам, не варто хвилюватися.

КСУ визнав неконституційним припис закону державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції стосовно безальтернативності штрафу

Вказаний припис безальтернативно передбачає, що на особу, яка вперше вчинила правопорушення із введення в обіг товарів або яку згідно із законом вважають такою, що ввела в обіг товари, які не відповідають установленим вимогам, має бути накладений штраф 51 000 грн.

  1. У світі

У Латвії хочуть зобов'язати українських дітей відвідувати місцеві школи задля інтеграції в суспільство

08:16, 2 листопада 2023
Із понад 9 тисяч маленьких українців, на сьогодні, латвійські школи відвідує лише 4 тисячі дітей.
У Латвії хочуть зобов'язати українських дітей відвідувати місцеві школи задля інтеграції в суспільство
Джерело фото: LETA
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

У Латвії, куди прибула значна кількість українських біженців, стоїть серйозна проблема із навчанням українських дітей. Половина українських дітей-біженців не відвідує місцеві школи та навчаються дистанційно в українських навчальних закладах, що призводить до відсутності їхньої інтеграції в латвійське суспільство, – повідомляє lsm.lv.

На сьогодні в Латвії зареєстровано 9335 дітей шкільного віку із числа українських біженців. Проте 4100 з них отримують освіту в українських школах, обираючи дистанційне навчання.

Ця ситуація постає перед урядом із питанням необхідності впровадження обов'язкового навчання для українських дітей в місцевих латвійських школах. Інтеграція дітей біженців в латвійську освітню систему є надзвичайно важливою, оскільки відсутність навчання в латиській школі впливає на їхню соціалізацію та психоемоційну стабільність.

До слова, в місцевих школах діти не лише отримують освіту, але також мають можливість скористатися послугами логопеда, соціального працівника та психолога, що є важливим для їхнього розвитку та адаптації.

Експерти також наголошують на іншій проблемі, пов'язаній із вивченням латиської мови. Діти біженців не мають можливості відвідувати мовні курси, оскільки багато з них призначені для дорослих осіб, які перевищили 17-річний вік. У 2022 році 3,5 тисяч українських біженців відвідали курси латиської мови, а в 2023 році ця кількість зросла до 6 тисяч. Однак, враховуючи, що в країні посвідки на проживання видано 42 тисячам осіб, ситуація вимагає додаткового вирішення.

Підписуйтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Воловик
    Сергій Воловик
    голова Сумського окружного адміністративного суду
  • Едуард Смілянець
    Едуард Смілянець
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду